Senador de Estados Unidos Rick Scott revela cuándo serían las elecciones en Venezuela

El senador republicano de Estados Unidos, Rick Scott, dio a conocer en el programa Club de Prensa de NTN24 cuándo se llevarían a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela.

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"Una fecha de nuevas elecciones (en Venezuela) es muy importante para mí, es importante que se den y que se respeten las garantías de todos los candidatos", expresó el legislador norteamericano.

Al ser consultado sobre si dichos comicios presidenciales se desarrollarían el próximo año (2027), Scott sostuvo: "Absolutamente sí".

En cuanto a la eventual reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), institución controlada por la dictadura venezolana, Scott argumentó que "Es importante, así como el tema de presos políticos: no deben estar en prisión”.

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“También es importante una buena economía y oportunidad para todos los candidatos (de las elecciones), también sus campañas, incluida mi amiga María Corina Machado", precisó.

También se refirió al regreso de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a Venezuela.

"Es importante que esté en Venezuela, pero también es importante que se sienta segura, que ya no haya peligro y violencia", aseveró.

Referente a las familias de los presos políticos que manifiestan a las afueras de la Embajada de Estados Unidos para que sus allegados sean excarcelados, Scott fue enfático.

"Debe haber una reunión en las oficinas de Estados Unidos en Caracas (entre el encargado de negocios de Washington y los familiares de presos políticos)", argumentó.

Encuestas recientes de la firma Meganalisis indican que, en un eventual escenario electoral, más del 82% de los venezolanos votaría por María Corina Machado.