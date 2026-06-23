La FIFA anunció que Donald Trump asistirá a la final del Mundial y entregará la copa a la selección campeona

Según informó la FIFA, el presidente Donald Trump asistirá a la final del Mundial y entregará la copa a la selección campeona.

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De acuerdo con el máximo ente regulador del balompié internacional, Trump irá el próximo 19 de julio al partido decisivo de la Copa del Mundo.

La FIFA confirmó a la AFP que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo tal anuncio poco antes en una entrevista a un programa del medio norteamericano FOX.

"Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", dijo Infantino, según cita AFP.

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Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos entregó el trofeo de campeón al Chelsea en la final del Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos en 2025.

Durante el acto de premiación tras la victoria del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain, Trump sorprendió al subir al escenario junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y entregarle la copa a Reece James, capitán del conjunto 'blue'.

En lugar de retirarse tras la entrega, el titular de la Casa Blanca se quedó en el escenario, mezclándose entre los jugadores durante la celebración oficial, lo cual generó gran sorpresa y dejó momentos curiosos.

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La final de la Copa Mundial de la FIFA se jugará el domingo 19 de julio del año en curso (2026).

Será el MetLife Stadium (nombrado como New York-New Jersey Stadium para el torneo) el recinto que albergará la definición del magno evento deportivo.