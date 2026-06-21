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Domingo, 21 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras las elecciones: “Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación”

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Abelardo de la Espriella | Foto EFE
María Corina Machado y Abelardo de la Espriella | Foto EFE
La premio Nobel de Paz 2025 deseó éxitos al ganador de la segunda vuelta electoral en Colombia y asegura estar convencida que tendrá “un gran aliado”.

Abelardo de la Espriella es el ganador de la segunda vuelta electoral en Colombia, según el preconteo de la Registraduría, lo que lo pondría como nuevo presidente del país.

El abogado se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios, mientras que el senador Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro, logró el 48,7%.

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Varias voces nacionales e internacionales se han manifestado tras conocerse los resultados del preconteo y han felicitado a De La Espriella por este logro.

Una de las voces que felicitó al abogado por su victoria fue María Corina Machado, la líder democrática venezolana, quien aseguró que “Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”.

“Felicitaciones al Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral”, dice el escrito de la premio Nobel de Paz 2025 en su cuenta de X.

“Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. Vivan Colombia y Venezuela LIBRES”, concluyó.

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