Alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto que sacudió a Venezuela

Este miércoles 24 de junio el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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Esto, tras el terremoto que sacudió Venezuela. El aviso fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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El movimiento telúrico se sintió de forma potente y prolongada en Venezuela a una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Dicho temblor de magnitud de poco más de 7 grados en la escala de Richter ha dejado varias imágenes impactantes.

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Usuarios en redes sociales han compartido distintos videos e imágenes del sismo registrado cerca de las 6:04 p. m., hora de Caracas.

Hasta el momento se ha reportado que varias infraestructuras en la capital venezolana sufrieron daños.

Aunque las autoridades no han emitido un balance exacto, en varias plataformas digitales también se evidencia que el sismo dejó heridos.

Fue el 29 de julio de 1967 que Venezuela sufrió un terremoto de mayor gravedad, dejando a su paso víctimas fatales.

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Conocido como el 'Terremoto de Caracas', según reportes de archivo, dejó un saldo de 236 a 301 muertos y más de 2.000 heridos.