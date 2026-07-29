Aumenta a 17 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Al menos 17 personas han fallecido por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió esta semana el suroeste de Japón, según un nuevo balance oficial de las autoridades.

La oficina de gestión de desastres de la prefectura de Kumamoto también reportó seis personas "sin signos vitales" y otras cinco en estado crítico tras el potente sismo del martes.

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

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Los rescatistas luchaban el miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial colapsado en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

El terremoto de igual forma generó interrupciones en el transporte. Los servicios ferroviarios se suspendieron de manera temporal, esto entre algunos trenes de alta velocidad, mientras que las operaciones aéreas sufrieron afectaciones. Unos 48.000 hogares quedaron sin luz en la región, esto según datos de la compañía eléctrica Kyushu Electric Power.

Tras el terremoto, Japón notificó de forma inicial un aviso de tsunami para distintas zonas costeras. Sin embargo, la alerta fue levantada después de que no se registrara un tsunami significativo.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

La principal razón de la alta actividad sísmica en Japón está en su ubicación en el mapa. El país es conocido como uno de los países más sísmicamente activos pues, se encuentra ubicado en el "Anillo de Fuego" o "Cinturón de Fuego" del Pacífico.

Según National Geographic Society, el anillo fuego "es una cadena de volcanes y sitios de sísmico actividad oterremotos, alrededor de los bordes del Océano Pacífico".

"Aproximadamente el 90% de todos los terremotos ocurren a lo largo del Cinturón de Fuego, y el anillo está salpicado con el 75% de todos los volcanes activos en la Tierra", señala.

Aunque se le llama anillo, su forma no es circular pero sí colosal: son 40.000 kilómetros con 452 volcanes desde el extremo sur de Sudamérica, a lo largo del costa de América del Norte, a través de la Estrecho de Bering, pasando por Japón y hasta Nueva Zelanda.

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El anillo se creó por el cruce las placas tectónicas, enormes losas de la corteza de la Tierra que encajan como piezas de un rompecabezas, sin embargo, no están fijas y se mueven constantemente sobre una capa sólida y fundido roca llamado manto.

Precisamente las placas suelen chocar, separarse o deslizarse una al lado de la otra, generando la mayoría de la actividad tectónica en el Cinturón de Fuego.

Sin embargo, el caso de Japón es especial, pues es una de las más activas del planeta en este tipo de movimientps por un fenómeno llamado subducción: un tipo de área donde las placas tectónicas se encuentran y "una de ellas, más densa, se sumerge bajo la otra, generando una intensa actividad sísmica y volcánica".

En el país, la placa del Pacífico, que es más densa y pesada, se encuentra debajo de Japón, que viene siendo la placa menos densa.