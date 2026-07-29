NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Japón

Aumenta a 17 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Japón (EFE)
Terremoto en Japón (EFE)
El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Al menos 17 personas han fallecido por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió esta semana el suroeste de Japón, según un nuevo balance oficial de las autoridades.

La oficina de gestión de desastres de la prefectura de Kumamoto también reportó seis personas "sin signos vitales" y otras cinco en estado crítico tras el potente sismo del martes.

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

o

Los rescatistas luchaban el miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial colapsado en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

El terremoto de igual forma generó interrupciones en el transporte. Los servicios ferroviarios se suspendieron de manera temporal, esto entre algunos trenes de alta velocidad, mientras que las operaciones aéreas sufrieron afectaciones. Unos 48.000 hogares quedaron sin luz en la región, esto según datos de la compañía eléctrica Kyushu Electric Power.

Tras el terremoto, Japón notificó de forma inicial un aviso de tsunami para distintas zonas costeras. Sin embargo, la alerta fue levantada después de que no se registrara un tsunami significativo.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

La principal razón de la alta actividad sísmica en Japón está en su ubicación en el mapa. El país es conocido como uno de los países más sísmicamente activos pues, se encuentra ubicado en el "Anillo de Fuego" o "Cinturón de Fuego" del Pacífico.

Según National Geographic Society, el anillo fuego "es una cadena de volcanes y sitios de sísmico actividad oterremotos, alrededor de los bordes del Océano Pacífico".

"Aproximadamente el 90% de todos los terremotos ocurren a lo largo del Cinturón de Fuego, y el anillo está salpicado con el 75% de todos los volcanes activos en la Tierra", señala.

Aunque se le llama anillo, su forma no es circular pero sí colosal: son 40.000 kilómetros con 452 volcanes desde el extremo sur de Sudamérica, a lo largo del costa de América del Norte, a través de la Estrecho de Bering, pasando por Japón y hasta Nueva Zelanda.

o

El anillo se creó por el cruce las placas tectónicas, enormes losas de la corteza de la Tierra que encajan como piezas de un rompecabezas, sin embargo, no están fijas y se mueven constantemente sobre una capa sólida y fundido roca llamado manto.

Precisamente las placas suelen chocar, separarse o deslizarse una al lado de la otra, generando la mayoría de la actividad tectónica en el Cinturón de Fuego.

Sin embargo, el caso de Japón es especial, pues es una de las más activas del planeta en este tipo de movimientps por un fenómeno llamado subducción: un tipo de área donde las placas tectónicas se encuentran y "una de ellas, más densa, se sumerge bajo la otra, generando una intensa actividad sísmica y volcánica".

En el país, la placa del Pacífico, que es más densa y pesada, se encuentra debajo de Japón, que viene siendo la placa menos densa.

Temas relacionados:

Japón

Sismo en Japón

Terremoto

Sismos

Asia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Damnificados por la tragedia en Venezuela manifiestan ineficiencia en los trabajos de la maquinaria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Colombia

Petro, en la mira de Estados Unidos: oleada de reacciones que exigen una transición democrática

Donald Trump y Marco Rubio - AFP/EFE
Regimen chavista

"Trump y Rubio alcanzan acuerdos con el mismo régimen que llamaron ilegítimo": congresista de EE. UU. sobre Venezuela

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Arquero colombiano Sergio Avellaneda, y jugadores del Real Frontera FC de la Liga FUTVE 2 - Fotos: X
FUTVE

Portero del Futve se pone a la orden para que investiguen si participó en amaño de partido tras meter insólito gol en propia puerta

El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Colombia

Petro, en la mira de Estados Unidos: oleada de reacciones que exigen una transición democrática

Jugadores de las selecciones de Inglaterra, Bélgica y EE. UU. - Fotos: EFE
Mundial

Inglaterra y Bélgica remontaron, mientras que Estados Unidos, con un hombre menos, hizo la tarea: así van tomando forma las llaves de octavos del Mundial

Las tenistas Demi Schuurs y Ellen Perez | Foto: AFP
Tenista

Así se vivió impactante choque de tenista contra una alcanzapelotas mientras intentaba recuperar un punto en cuartos de final en Wimbledon

Donald Trump y Marco Rubio - AFP/EFE
Regimen chavista

"Trump y Rubio alcanzan acuerdos con el mismo régimen que llamaron ilegítimo": congresista de EE. UU. sobre Venezuela

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Crsitiano Ronaldo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal presentó oficialmente a su nuevo entrenador, quien aprovechó para referirse al futuro de Cristiano Ronaldo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre