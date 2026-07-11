Cantante española interrumpió su propio concierto para celebrar el gol y posterior clasificación de España en el Mundial

España alcanzó este viernes las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

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Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

El paso de La Roja a la siguiente fase del Mundial desató la emoción de todos los españoles que lo festejaron desde donde estaban, hasta en los conciertos que se realizaron a esa misma hora en España se vieron contagiados por la emoción del fútbol.

Así le sucedió a la cantante malagueña Ana Mena, quien se estaba presentando en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, cuando se enteró del gol de Mikel Merino, que le daba la victoria a España y la clasificación a la semifinal, interrumpió su interpretación para sacar una bufanda y celebrar junto a los asistentes.

Pero ella no fue la única que estaba de concierto, Aitana se presentaba en Zaragoza y finalizando su presentación celebró con los fans la clasificación, mientras que Antonio Orozco tenía una presentación en Almería y la corrió para que los asistentes a la Plaza de Toros vieran primer el partido y después disfrutará del concierto en medio de la celebración.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.