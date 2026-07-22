Iván Cepeda anunció su primer acto de "desobediencia civil" para el 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo De La Espriella

El senador del Pacto Histórico y candidato derrotado en la última elección presidencial en Colombia, Iván Cepeda, anunció a través de su cuenta de X que el próximo 7 de agosto no asistirá a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y que ese mismo día participará en una concentración pública en la ciudad de Barranquilla, convocada por organizaciones sociales y ciudadanos que respaldan su postura frente al gobierno entrante.

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En sus palabras, el senador indicó que mantiene su posición de no reconocer la legitimidad del presidente electo y aseguró que, por esta razón, decidió no asistir a la ceremonia de posesión. Asimismo, señaló que este acto fue convocado por diferentes sectores sociales interesados en expresar su posición frente al nuevo mandato.

Cepeda insistió en que la actividad será una manifestación pacífica y la calificó como una expresión de desobediencia e independencia civil.

Con este anuncio, Iván Cepeda mantiene la postura que ha expresado desde la elección presidencial, marcando distancia frente al gobierno de Abelardo De La Espriella y anticipando que ejercerá una oposición política desde el inicio del nuevo periodo presidencial.

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Cabe resaltar que la posesión e instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia se llevó a cabo el 20 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia. En esta fecha, los senadores y representantes electos asumen formalmente sus curules para el nuevo periodo legislativo.

Finalmente, Abelardo De La Espriella se posesionará el 7 de agosto y aún se está a la espera de confirmar si la ceremonia se realizará en una guarnición militar. Asimismo, el gobierno entrante ya adelanta reuniones de empalme territorial y encuentros con los Estados Unidos para adherir a Colombia al Escudo de las Américas y trabajar en conjunto.