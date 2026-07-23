NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Selección Argentina

En Argentina convocan a movilizaciones y recolectan casi 100 mil firmas para que la FIFA repita la final del Mundial ante España

julio 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
En redes han circulado distintas imágenes de una convocatoria para exigir a la FIFA un nuevo partido.

Cuatro días después de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, continúa la polémica entre los aficionados por el encuentro en el que terminó coronándose campeona la selección ibérica tras imponerse por 1 a 0.

En las últimas horas, se ha divulgado una insólita convocatoria por parte de los aficionados para que se repita el partido de la gran final que se disputó el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A través del portal Change.org, los aficionados han organizado una convocatoria de recolección de firmas para que se reedite la final de la cita orbital. La convocatoria ha recaudado más de 85 mil firmas a favor de que se repita el encuentro.

o

“La reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido”, dice sin pruebas la convocatoria divulgada en internet.

“Es una decepción monumental para los jugadores, entrenadores y, sobre todo, para los fanáticos que ansían ver un juego decidido por el talento y la dedicación en el campo, y no por decisiones arbitrales amañadas. Varios videos circulan en las redes sociales mostrando decisiones del árbitro que claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido”, agrega.

A su vez, en redes sociales ha circulado una convocatoria para una movilización a favor de que la FIFA decida repetir el encuentro.

El encuentro de los aficionados está programado para este viernes 24 de julio en el Obelisco de Buenos Aires, donde se esperan movilizaciones y arengas a favor de la selección de Lionel Scaloni y en contra del máximo ente del fútbol mundial.

o

Después de la final de la Copa del Mundo, en redes se han divulgado distintas teorías conspirativas en contra de la Albiceleste, incluso relacionadas a supuestas presiones de la FIFA para que perdiera el partido.

No obstante, dichas teorías han sido desmentidas por el mismo equipo, incluido el entrenador Lionel Scaloni.

Temas relacionados:

Selección Argentina

Final del Mundial

Mundial 2026

Argentina

Buenos Aires

Lionel Scaloni

Lionel Messi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Foto: EFE
Copa Mundial del Fútbol

Esta fue la selección que más puestos subió en el primer ranking oficial tras el Mundial 2026: luce como nueva potencia del fútbol

Pancarta sobre las Islas Malvinas desplegada el partido del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Gobierno de las Islas Malvinas pide a la FIFA sancionar a Argentina tras pancarta ondeada luego del partido ante Inglaterra en el Mundial

Carlo Ancelotti, DT de la selección de Brasil / Brigadistas trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos en La Guaira. Venezuela - Fotos: EFE
Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la tragedia que enluta al país suramericano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Michael Kozak y la dictadura cubana / FOTO: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

EEUU defiende la máxima presión contra Cuba: “no se entrega un cigarrillo al que quiere dejar de fumar”

Nicolás Maduro - AFP - EFE
Presos políticos

Mientras Maduro goza del garante sistema judicial de EEUU, los presos políticos sufren en Venezuela

António Guterres, secretario general de la ONU, sobre la reanudación de hostilidades entre EEUU e Irán - Foto: AFP
Secretario General de la ONU

Secretario General de la ONU instó a EEUU y al régimen de Irán a que reanuden las negociaciones de paz

Experta analiza la comunicación no verbal entre Maduro y Cilia - Foto: EFE
audiencia

Experta en comunicación no verbal analiza los gestos y la postura de Maduro y su esposa en la audiencia

Crucero con brote de hantavirus se dirige a España mientras evacuados fueron hospitalizados en varios países europeos - AFP
hantavirus

El brote de Hantavirus que tenía en alerta máxima al mundo ha sido controlado, aseguró la OMS

Buques de EE. UU. - Foto AFP / Comando Sur
Terremoto en Venezuela

Estos son los poderosos buques militares de Estados Unidos que apoyan labores en Venezuela tras los terremotos: uno está atracado en el puerto de La Guaira y otro en alta mar

Soldados de EE. UU. en la selva (AFP)
Soldados

“Formando guerreros de la selva”: soldados de EE. UU. realizan exigentes ejercicios en país latinoamericano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre