En Argentina convocan a movilizaciones y recolectan casi 100 mil firmas para que la FIFA repita la final del Mundial ante España

Cuatro días después de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, continúa la polémica entre los aficionados por el encuentro en el que terminó coronándose campeona la selección ibérica tras imponerse por 1 a 0.

En las últimas horas, se ha divulgado una insólita convocatoria por parte de los aficionados para que se repita el partido de la gran final que se disputó el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A través del portal Change.org, los aficionados han organizado una convocatoria de recolección de firmas para que se reedite la final de la cita orbital. La convocatoria ha recaudado más de 85 mil firmas a favor de que se repita el encuentro.

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“La reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido”, dice sin pruebas la convocatoria divulgada en internet.

“Es una decepción monumental para los jugadores, entrenadores y, sobre todo, para los fanáticos que ansían ver un juego decidido por el talento y la dedicación en el campo, y no por decisiones arbitrales amañadas. Varios videos circulan en las redes sociales mostrando decisiones del árbitro que claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido”, agrega.

A su vez, en redes sociales ha circulado una convocatoria para una movilización a favor de que la FIFA decida repetir el encuentro.

El encuentro de los aficionados está programado para este viernes 24 de julio en el Obelisco de Buenos Aires, donde se esperan movilizaciones y arengas a favor de la selección de Lionel Scaloni y en contra del máximo ente del fútbol mundial.

Después de la final de la Copa del Mundo, en redes se han divulgado distintas teorías conspirativas en contra de la Albiceleste, incluso relacionadas a supuestas presiones de la FIFA para que perdiera el partido.

No obstante, dichas teorías han sido desmentidas por el mismo equipo, incluido el entrenador Lionel Scaloni.