Arco le cayó encima a un portero en pleno partido del fútbol colombiano

Un hecho insólito se presentó durante este fin de semana en el fútbol colombiano que le ha dado la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de reacciones.

Y es que un arco se cayó encima de un portero en pleno partido de un campeonato profesional en Colombia, lo que generó una ola de indignación, incluso, mundial.

El hecho se registró en el encuentro entre Leones y Atlético Cali de la segunda división del fútbol colombiano denominado Torneo BetPlay Dimayor, que se disputó en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, en Antioquia.

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Cuando transcurrían 84 minutos de juego y mientras el portero de Atlético Cali se disponía a defender su arco en un penalti sancionado a favor de Leones, el travesaño del arco se terminó cayendo encima del guardameta.

Segundos antes, el portero Juan Múnera saltó en repetidas ocasiones preparándose para atajar, pero terminó aflojando el arco a tal punto que le cayó encima. Incluso, en la transmisión se observa que terminó golpeándolo en la cabeza.

Para sorpresa de los jugadores, el encuentro se interrumpió por varios minutos hasta que los jugadores de ambos equipos acomodaron el arco para la ejecución.

Finalmente, el lanzador de Leones, Miguel Arboleda, terminó errando el penalti y su equipo concretó la derrota por 3 a 0 en el torneo de ascenso.

"Qué decadencia"; " Cómo te amo fpc, si no existieras te inventaría"; " Pegó en el travesaño", fueron algunas de las reacciones en redes sociales ante el insólito hecho.