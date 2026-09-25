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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Sheinbaum propone aumentar las importaciones para reducir el déficit de Estados Unidos con México

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum - Foto: EFE
México negocia directamente la eliminación o reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos a sectores como el del acero, el aluminio y el automotriz.

La presidente Claudia Sheinbaum dijo este viernes que impulsa una reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México a través de mayores importaciones, un guiño a su homólogo Donald Trump en plena negociación bilateral sobre aranceles.

Trump denuncia con frecuencia que sus principales socios se "aprovechan" de su país en términos comerciales.

México destina el 80% de sus exportaciones a su vecino y principal socio. El intercambio superó los 960.000 millones de dólares el año pasado, con un saldo que dejó a Estados Unidos un déficit de 197.000 millones, según cifras oficiales.

"Hemos estado trabajando conjuntamente para el objetivo de Estados Unidos, que es lo que llama el presidente Trump la disminución del déficit", dijo la presidenta en su rueda de prensa diaria.

"Lo que estamos buscando es comprar más de Estados Unidos y menos de otros países y eso va a disminuir la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos".

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Ya "somos el principal país comprador de mercancías y productos de los Estados Unidos", aclaró. "No hay ningún país en el mundo que le compre más a Estados Unidos que México".

Ambos países y Canadá son socios en el tratado de libre comercio T-MEC, que se tambalea en medio de la guerra comercial que Trump libra actualmente con Ottawa.

México negocia directamente la eliminación o reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos a sectores como el del acero, el aluminio y el automotriz.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene previsto viajar a Washington la semana próxima para continuar las pláticas.

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