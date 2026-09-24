Manifestantes en Venezuela piden regreso de María Corina Machado: "la vamos a llevar a la Presidencia"

La jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas prometiendo elecciones y diálogo político, pero su discurso generó un rechazo inmediato entre defensores de derechos humanos, presos políticos y activistas sociales dentro del país, en donde se dieron manifestaciones para pedir el regreso de María Corina Machado y rechazar la participación de Rodríguez en la ONU.