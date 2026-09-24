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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Manifestantes

Manifestantes en Venezuela piden regreso de María Corina Machado: "la vamos a llevar a la Presidencia"

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas prometiendo elecciones y diálogo político, pero su discurso generó un rechazo inmediato entre defensores de derechos humanos, presos políticos y activistas sociales dentro del país, en donde se dieron manifestaciones para pedir el regreso de María Corina Machado y rechazar la participación de Rodríguez en la ONU.

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