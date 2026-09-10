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Donald Trump

"En Venezuela tu miras al suelo y ves todo empapado de petróleo": Trump tras decir que acuerdo le asegurará a EE. UU. reservas "por 500 años"

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en convención republicana en Dallas. (EFE)
Donald Trump en convención republicana en Dallas. (EFE)
Trump se pronunció sobre Venezuela en la convención republicana de cara a las elecciones de medio término que se vivió en Dallas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció el miércoles en la noche, en medio de la convención republicana de cara a las elecciones de medio término que se vivió en Dallas, sobre el reciente acuerdo petrolero que firmó su administración con el régimen de Delcy Rodríguez al que reconoce como autoridad interina en Venezuela.

Trump afirmó que el acuerdo aportará reservas para 500 años en Estados Unidos y con un poco de humor resaltó el potencial petrolero que tiene Venezuela.

“En Venezuela tu miras al suelo y ves todo empapado de petróleo”, aseguró el mandatario en un comentario que provocó risas entre los asistentes a la convención de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo martes 3 de noviembre.

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Trump en la convención prometió el miércoles 5.000 dólares a cada "adulto de Estados Unidos" si los republicanos mantienen el control del Congreso en los comicios de medio mandato de noviembre, en los que pidió el voto como si fuera para él.

"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump", dijo en una convención republicana en Dallas, Texas.

No precisó de dónde saldrían los recursos para cumplir una oferta que probablemente superaría el billón de dólares. Estados Unidos "está ganando mucho dinero", dijo.

El magnate republicano redobló su desafío frente a las encuestas en las que su partido lucha contra los demócratas para conservar ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre.

"Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más", dijo al público.

Aunque los índices de aprobación de Trump se sitúan en poco más del 30%, los votantes se muestran cada vez más enfadados por los altos precios y la guerra que lanzó contra Irán.

La firma de datos electorales Decision Desk HQ pronostica que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 230-205 y que el Senado terminará 51-49 a su favor en noviembre.

El vicepresidente JD Vance afirmó posteriormente que los aranceles de Estados Unidos "generaron muchos ingresos" y que el "dividendo de Trump" era una forma de beneficiar a los norteamericanos.

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"Lo que el presidente acaba de decir es... Si nos mantienen en el poder y nos permiten seguir haciendo estas cosas, entonces compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza", dijo Vance en una entrevista con Fox News. "No creo que sea una idea polémica", agregó.

Trump, de 80 años, defendió la impopular guerra con Irán y predijo la victoria que, según él, hará que los precios del petróleo caigan directamente.

Al mismo tiempo, insistió en que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de combustible, debería llevar su nombre.

"Los precios de los alimentos y de casi todos los demás artículos están bajando rápidamente. Y, por cierto, el petróleo bajará en cuanto ganemos la guerra con Irán, que está teniendo lugar ahora mismo", sostuvo.

Trump también hizo eco de otros republicanos en la convención que agitan lo que describió como una ola de comunismo que amenaza a Estados Unidos.

"Va a ser un país comunista si ellos ganan", afirmó. "Su voto decidirá si nuestro país tropieza en la puerta de salida de los próximos 250 años o se lanza hacia adelante y jamás, jamás mira atrás".

Está previsto que Trump regrese para la clausura de la convención el jueves, después de un discurso principal del vicepresidente JD Vance.

Miembros del gabinete, líderes del Congreso y candidatos en disputadas contiendas para la Cámara y el Senado también figuran en el programa.

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