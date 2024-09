"Si esto no lo es, a qué le llamamos atentado de asesinato": veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras tiroteo cerca de Trump

La tarde del pasado domingo 15 de septiembre se reportó un aparente intento de asesinato en contra de Donald Trump en un campo de golf del candidato republicano ubicado en West Palm Beach, Florida.

Sobre el asunto, Luis Quiñonez, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y miembro vitalicio de la Asociación Nacional de Rifle, habló en La Mañana de NTN24.

“La mayoría de los medios, incluso el FBI están tratando este caso como presunto, posible o supuesto, y no es así, una persona con un rifle y una mira especial que pone el arma en una cerca no fue a tomarle una ‘foto’ al expresidente Trump. (…) Si eso no lo es a que llamamos un atentado de asesinato”, detalló el entrevistado.

“El FBI y el Servicio Secreto tienen que compilar toda la información (...) Cuando el mal quiere hacer algo, no importa si hay armas o cuchillos, va a buscar la manera de hacerte daño (...) Si no estamos seguros en Estados Unidos, otros países van a tener problemas, hay que estudiar seriamente lo que está pasando con la sociedad americana”, agregó.

Luego de que se registrara el aparente intento de asesinato, el equipo de campaña de Trump emitió un comunicado.

“El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento”, informó.

Tras esto, el Servicio Secreto sostuvo que se logró la detención de un hombre que portaba una AK47. El arma fue recuperada junto a una mochila y una cámara GoPro.

Por su aparte, la Oficina Federal de Investigación (FBI) pronunció: "Parece ser un intento de asesinato" contra el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

"El FBI ha respondido a (los hechos en) West Palm Beach Florida y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", aseguró la agencia federal de investigación en un comunicado.

El pasado 14 de julio Trump resultó herido en la oreja por uno de los varios disparos que se oyeron durante un mitin del republicano.

El hecho, que ocurrió también un domingo, terminó con Trump levemente herido, dos simpatizantes del exgobernante lesionados, y el atacante dado de baja.