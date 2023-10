"Si María Corina no puede ser candidata, todo lo demás no vale nada": analistas hablan de acuerdos entre el régimen y parte de la oposición venezolana

El reciente acuerdo pactado en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición ha generado diversas reacciones sobre todo porque para muchos venezolanos el fin de las inhabilitaciones políticas debería ser el primer punto de cualquier negociación.

Erick Langer, analista político y profesor de la Universidad de Georgetown, al referirse a las negociaciones que, entre otras, dieron como resultado la liberación de cinco presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro, afirmó que hay que fijarse en “los detalles”.

“El diablo está en los detalles”, aseveró Langer sobre la negociación sobre la que expuso que no se puede ignorar en ella a María Corina Machado, candidata que puntea los sondeos de cara a las elecciones primarias de la oposición del próximo domingo.

En este sentido Langer aseveró que “si hubiera elecciones hoy, parece que María Corina Machado ganaría". “Pero ella no está habilitada todavía. Si ella no puede ser candidata, todo lo demás no vale nada", afirmó.

María Teresa Morín, coordinadora de la campaña de María Corina Machado en Florida, mencionó que aplaude la liberación de los venezolanos que estaban presos y habló en concreto de la inhabilitación contra la candidata con la que trabaja.

“Ella no ha recibido nunca una notificación de esa supuesta inhabilitación y no se la ha acusado nunca de un delito. No sabes en qué consiste esta inhabilitación con la que han intentado chantajear la posición política frente a las elecciones primarias”, aseveró Morín.

Oscar López, coordinador del Comité Local de Primarias en Miami, aseguró que en el contenido del acuerdo “se tienen que incluir las inhabilitaciones”.

“Esas inhabilitaciones no tienen ninguna base legal. Por eso la Comisión Nacional Primaria aceptó que todos los que supuestamente aparecen en esa inhabilitación puedan participar”, manifestó López.

Este domingo 22 de octubre se desarrollarán las elecciones primarias de la oposición en Venezuela, en donde los ciudadanos elegirán al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), el número definitivo de centros de votación habilitados dentro del país será de 3.008 y el número de mesas será de 5.133.

Por otra parte, la CNP señala que el número de países donde definitivamente se podrá votar para los comicios del 22 de octubre pasó de 31 a 30 y el número de ciudades de 81 a 80.

Dicho cambio se debió a la imposibilidad de encontrar un equipo organizativo del proceso en la ciudad de La Paz, Bolivia, por lo que la Comisión se vio obligada a suprimir ese país y ciudad del listado inicial.

Así las cosas, el mayor número de venezolanos habilitados por países quedaría de la siguiente manera: Estados Unidos, 96.333; Chile, 65.459; Colombia, 54.120, y Perú, 36.462.