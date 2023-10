"Tengan la seguridad de que este domingo vamos a elegir al próximo presidente de Venezuela": María Corina Machado en NTN24

La coordinadora del partido político Vente Venezuela y candidata a la primarias, María Corina Machado, se pronunció sobre el “acuerdo” pautado por el régimen madurista y la Plataforma Unitaria (sector que componen varios políticos de la oposición venezolana) para que se lleven a cabo los comicios presidenciales en 2024.

Recordemos que el pasado martes 17 de octubre, las delegaciones del régimen y la Plataforma Unitaria firmaron un nuevo acuerdo político.

Dicho “pacto” se divide en dos solicitudes importantes. Por parte de la oposición: elecciones justas, y por parte del ala chavista: desbloqueo de sanciones económicas ordenado por la Casa Blanca.

En nombre del oficialismo venezolano firmó el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, y por la oposición el exalcalde y jefe del grupo, Gerardo Blyde.

En ese contexto, a través de un comunicado, la dirigente opositora (Machado) sostuvo que desconoce tal pacto al que llegaron las partes en cuestión.

"Reitero a los venezolanos que no he participado en estas negociaciones y desconozco su alcance preciso. El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024", detalló Machado en la notificación.

Al respecto, el canal de noticias internacional NTN24 pudo conversar con la candidata de la consulta interna de la oposición venezolana.

“Todos los venezolanos seguiremos día a día lo que se dé en estos acuerdos para evidenciar las garantías que tenemos todos (...) Tengo previsto proceder a tener una reunión formal con Gerardo Blyde para evaluar los pasos y seguimientos de esa negociación”, expresó la política venezolana.

En cuanto a su proyecto político de cara a una eventual victoria en las elecciones presidenciales de 2024, Machado comentó: “Quiero un país donde la única etiqueta sea ciudadanos y punto, y eso pasará si vivimos en un país plural”.

Sobre las primarias, la máxima dirigente del partido Vente Venezuela afirmó: “Hay que darle reconocimiento a la Comisión Nacional de Primarias, al igual que a los candidatos. Son unas elecciones que hemos hecho con las uñas”.

María Corina Machado, quien lidera las encuestas de intención de voto en las primarias, aseveró en el canal de las Américas: “Tengan la seguridad que este domingo ganará la próxima presidenta de Venezuela. Los venezolanos son mi confianza, yo confío en nosotros. Cada uno de los venezolanos me da la esperanza para seguir trabajando por la nueva Venezuela”.

“La gente se abraza, canta, llora. Esto es un compromiso de vida con esta causa (...) Este es un desafío extremo (las primarias) ante una tiranía total, eso es una gesta, ojalá participe mucha gente, cada voto en sí mismo tiene un valor. Vamos a estar allí desde muy temprano defendiendo los votos. Este es un paso decisivo para la derrota de Nicolás Maduro”, añadió Machado.