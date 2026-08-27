"Fuiste mi mamá, mi mejor amiga, mi compañera, mi guía, mi fan número 1": hija de la actriz venezolana Andreina Yépez despide a su madre

El mundo artístico venezolano se encuentra de luto por cuenta del fallecimiento de la reconocida actriz Andreina Yépez.

La también comediante murió el pasado 25 de agosto de 2026 a los 51 años en Miami, Estados Unidos.

Según reportes, la artista perdió la vida como consecuencia de un agresivo cáncer detectado hace un tiempo.

Al respecto, su hija, Andrekza, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y un video en el que aparece con su progenitora.

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A pie de imágenes, Andrekza escribió: “Wow, má… todo esto sí que nos agarró por sorpresa. No hubo tiempo para mucho, pero quizás fue porque ya habíamos vivido muchísimo. Bueno, no sé, eso es lo que trato de repetirme en mi cabeza para encontrar un poco de consuelo”.

Luego, mencionó: "Qué suerte tuve de conocerte de todas las maneras que existían. Todos conocieron a la actriz, pero yo conocí a mi mamá, a la soñadora, a la mujer fuerte, a la que nunca aceptó un NO, a la niña que vivía dentro de ti”.

"Fuiste mi mamá, mi mejor amiga, mi compañera, mi guía, mi fan número 1... Fuiste mi casa, má, mi hogar. Siempre nosotras dos y mi papá en el cielo y en el corazón. Y voy a intentar averiguar cómo se aprende a vivir cuando tu casa ya no está físicamente aquí”, acotó.

Andreína Yépez vivía en Miami, Florida (Estados Unidos), ciudad donde también reside su única hija, la cantante y cineasta Andrekza.