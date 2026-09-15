María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

El Congreso de Estados Unidos se convirtió este martes en escenario de una audiencia centrada en la situación política de Nicaragua, liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar. La sesión, transmitida en directo por NTN24, abordó las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, específicamente la abolición de elecciones anunciada el pasado 19 de julio.