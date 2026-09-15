NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
María Elvira Salazar
Programa: Club de Prensa

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El Congreso de Estados Unidos se convirtió este martes en escenario de una audiencia centrada en la situación política de Nicaragua, liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar. La sesión, transmitida en directo por NTN24, abordó las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, específicamente la abolición de elecciones anunciada el pasado 19 de julio.

También le puede interesar

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

Gustavo Petro/ Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

La explosiva carta que envió Álvaro Leyva a Marco Rubio sobre el presunto plan de Gustavo Petro contra Abelardo de la Espriella

Fuerzas armadas colombianas rescatan a ocho secuestrados del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Ejército de Colombia

Golpe al ELN: El Ejército colombiano liberó, con ayuda de EEUU, a 8 secuestrados en el Catatumbo

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Imágenes de mega operativo de EE. UU. y De la Espriella contra Clan del Golfo: impresionantes hallazgos

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Foto referencia | Canva
Péntagono

Poderosas armas de control en órbita: EEUU reconoce enorme capacidad militar en el espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Lo que le ha costado a EEUU la guerra contra el régimen de Irán: Escasez de municiones y daños graves a la flota militar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Andy Dunier García-Foto: NTN24/Canva
Protestas Cuba

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Revelador informe de Estados Unidos afirma que Delcy Rodríguez estaría intentando amarrarse al poder en Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez dice en reunión con trabajadores petroleros que "Venezuela será una potencia en gas y petroquímica"

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Andy Dunier García-Foto: NTN24/Canva
Protestas Cuba

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Revelador informe de Estados Unidos afirma que Delcy Rodríguez estaría intentando amarrarse al poder en Venezuela

Liverpool | Foto: EFE
Fútbol

Revelan que el Liverpool tendría acordado el fichaje por más de 100 millones de euros de un bicampeón de la UEFA Champions League

Gianni Infantino (EFE)
FIFA

La dura carta de exfutbolistas en contra de Gianni Infantino en la FIFA: "El poder ha nublado la capacidad del actual liderazgo"

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

"Gracias Dios por hacerme argentino": la AFA homenajeará a Lionel Messi tras su retiro de la selección con gesto que sucederá en todos los estadios al minuto 10

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez dice en reunión con trabajadores petroleros que "Venezuela será una potencia en gas y petroquímica"

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023