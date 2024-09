“Sin duda la democracia de México está en peligro”: experto tras aprobación de la reforma judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó la reforma judicial que convierte al país en el primero del mundo en implantar la elección popular de todos sus jueces, una iniciativa que genera incertidumbre en círculos políticos y económicos.

Para analizar este tema estuvo en Razón de Estado Miguel Ángel Lara, licenciado en relaciones internacionales, quien aseveró que esta reforma atenta contra la independencia judicial y advierte que la democracia mexicana está en riesgo.

“Lo que pasa con México es la aprobación de la mal llamada reforma judicial que, en pocas palabras atenta contra la independencia judicial, la certeza jurídica, el estado de derecho y el acceso a la justica; es decir, atenta contra la independencia, la justicia y la democracia”, señaló.

“La reforma en sí misma y como fue aprobada fue muy desaseada, hubo presión contra senadores de oposición, no se escuchó a la oposición, intimidación, no hubo diálogo con los estudiantes, no se escuchó a los especialistas ni al propio poder judicial”, comentó el expero.

“Sin duda la democracia mexicana está en peligro, ha venido en declive en los últimos años. Para que un país se pueda llamar democrático tiene que tener un poder judicial independiente donde las decisiones jurídicas se tomen a partir de la ley y no a partir de un interés político y esta reforma atenta contra esto porque ya no tendremos jueces, sino políticos simulando ser jueces”, aseguró Miguel Ángel Lara.