NTN24
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Starship

Starship apunta al espacio: la misión de SpaceX que pondrá a prueba su futuro orbital

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
SpaceX decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship-Foto:EFE
SpaceX decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship-Foto:EFE
El vuelo 14 contempla llevar por primera vez al cohete gigante a una órbita terrestre y desplegar 26 satélites Starlink V3.

SpaceX se alista para uno de los vuelos más importantes en la historia de su programa Starship: el 28 de septiembre, la compañía tratará por primera vez de colocar el gigantesco vehículo en órbita terrestre, en una misión de casi diez horas que va a poner a prueba varios de sus sistemas críticos.

o

El lanzamiento es correspondiente al vuelo 14 de Starship y está previsto desde Starbase, en el sur de Texas, con una ventana que empezará a las 7:15 de la mañana, hora local. No obstante, el intento aún depende de la aprobación regulatoria correspondiente.

La diferencia con los vuelos de antes es significativa. Las primeras 13 pruebas de Starship han sido suborbitales. En esta ocasión, SpaceX busca que la nave complete cerca de seis vueltas alrededor de la Tierra, a unos 275 kilómetros de altura, antes de realizar una reentrada y terminar con un amerizaje en el Pacífico, al oeste de Chile.

La misión igualmente tendrá un componente comercial. SpaceX planea desplegar 26 satélites Starlink V3, una nueva generación que está diseñada para incrementar la capacidad y velocidad de la red de internet satelital de la compañía. Tres de esas unidades tendrán cámaras para observar el escudo térmico de Starship después de la separación.

El escudo térmico será precisamente uno de los elementos bajo observación. SpaceX incorporó modificaciones después de analizar el desempeño del vuelo 13 y, en esta misión, incluso utilizará por primera vez algunas piezas recuperadas de pruebas anteriores. La empresa quiere progresar hacia un sistema que pueda regresar y ser reutilizado con mucha mayor frecuencia.

o

De igual forma habrá cambios en el Super Heavy, el enorme propulsor de la primera etapa. Después de problemas registrados en el vuelo anterior, SpaceX cambió componentes de hardware y software para mejorar la fiabilidad del reencendido de sus motores previo al amerizaje en el Golfo de México.

La apuesta es sobre todo rele vante porque SpaceX quiere convertir Starship en la pieza central de su futura estrategia de lanzamientos y, progresivamente, reducir su dependencia de los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. El vehículo podría transportar cargas mucho más grandes y ser usado con una frecuencia elevada si logra alcanzar una reutilización rápida y confiable.

Temas relacionados:

Starship

SpaceX

Elon Musk

Internacional

Espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudos relatos de presos políticos excarcelados en Venezuela tras más de 7 años en el Rodeo 1

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Las impresionantes imágenes publicadas por la DEA sobre la extradición de alias "Araña" desde Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Torres gemelas | Foto: EFE
Régimen de Irán

"Guerra contra el terrorismo": la ardua lucha de EEUU contra el régimen iraní tras el 11-S

Óscar Morales López y Diego Casanova, activistas de derechos humanos - Fotos: X / EFE
Presos políticos en Venezuela

"Este sistema no ha desmantelado su estructura represiva": Diego Casanova sobre secuestro y posterior liberación de Óscar Morales

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Cilia Flores

Indignación por solicitud de libertad provisional que hizo la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Torres gemelas | Foto: EFE
Régimen de Irán

"Guerra contra el terrorismo": la ardua lucha de EEUU contra el régimen iraní tras el 11-S

Óscar Morales López y Diego Casanova, activistas de derechos humanos - Fotos: X / EFE
Presos políticos en Venezuela

"Este sistema no ha desmantelado su estructura represiva": Diego Casanova sobre secuestro y posterior liberación de Óscar Morales

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Cilia Flores

Indignación por solicitud de libertad provisional que hizo la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a EE. UU.

El portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente
Abraham Lincoln

"Cubierto de óxido y deteriorado" portaaviones USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

Personas participan en una manifestación en Caracas (Venezuela) para exigir la libertad de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Aquí hay muchos presos que tienen dueño": periodista Vladimir Villegas sobre el aparato represivo en Venezuela

El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo-Foto: EFE
Selección de Venezuela

Vizcarrondo apuesta por la juventud en la Vinotinto y deja fuera a referentes como Rondón y Soteldo

Sismo en Colombia este 1 de septiembre - Canva
Sismo

Nuevo sismo de magnitud 3,7 sacude al Chocó: ocurrió en Medio San Juan

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023