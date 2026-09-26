Starship apunta al espacio: la misión de SpaceX que pondrá a prueba su futuro orbital

SpaceX se alista para uno de los vuelos más importantes en la historia de su programa Starship: el 28 de septiembre, la compañía tratará por primera vez de colocar el gigantesco vehículo en órbita terrestre, en una misión de casi diez horas que va a poner a prueba varios de sus sistemas críticos.

VEA TAMBIÉN Agentes de IA de OpenAI actuaron sin control e interfirieron en sitios de tres agencias federales de EE. UU. o

El lanzamiento es correspondiente al vuelo 14 de Starship y está previsto desde Starbase, en el sur de Texas, con una ventana que empezará a las 7:15 de la mañana, hora local. No obstante, el intento aún depende de la aprobación regulatoria correspondiente.

La diferencia con los vuelos de antes es significativa. Las primeras 13 pruebas de Starship han sido suborbitales. En esta ocasión, SpaceX busca que la nave complete cerca de seis vueltas alrededor de la Tierra, a unos 275 kilómetros de altura, antes de realizar una reentrada y terminar con un amerizaje en el Pacífico, al oeste de Chile.

La misión igualmente tendrá un componente comercial. SpaceX planea desplegar 26 satélites Starlink V3, una nueva generación que está diseñada para incrementar la capacidad y velocidad de la red de internet satelital de la compañía. Tres de esas unidades tendrán cámaras para observar el escudo térmico de Starship después de la separación.

El escudo térmico será precisamente uno de los elementos bajo observación. SpaceX incorporó modificaciones después de analizar el desempeño del vuelo 13 y, en esta misión, incluso utilizará por primera vez algunas piezas recuperadas de pruebas anteriores. La empresa quiere progresar hacia un sistema que pueda regresar y ser reutilizado con mucha mayor frecuencia.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos y China abren un canal para incidentes de IA: de esta forma funcionará el nuevo mecanismo o

De igual forma habrá cambios en el Super Heavy, el enorme propulsor de la primera etapa. Después de problemas registrados en el vuelo anterior, SpaceX cambió componentes de hardware y software para mejorar la fiabilidad del reencendido de sus motores previo al amerizaje en el Golfo de México.

La apuesta es sobre todo rele vante porque SpaceX quiere convertir Starship en la pieza central de su futura estrategia de lanzamientos y, progresivamente, reducir su dependencia de los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. El vehículo podría transportar cargas mucho más grandes y ser usado con una frecuencia elevada si logra alcanzar una reutilización rápida y confiable.