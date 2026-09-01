Nuevo sismo de magnitud 3,7 sacude al Chocó: ocurrió en Medio San Juan

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes 1 de septiembre en el departamento del Chocó, una zona que permanece bajo monitoreo tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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De acuerdo con el Boletín Actualizado del Servicio Geológico Colombiano, un nuevo sismo se registró a las 12:48 p. m., hora local, con una magnitud de 3,7 y una profundidad de 37 kilómetros. El epicentro fue localizado en el área de Medio San Juan, en inmediaciones de Andagoya, Chocó, a unos 13 kilómetros de Sipí.

El movimiento se presenta en medio de la actividad sísmica que continúa siendo vigilada por las autoridades en el departamento, luego del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar y una magnitud de 7,4, a una profundidad de 103 kilómetros.

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano informó que, con corte al 31 de agosto, la Red Sismológica Nacional había registrado 1.340 sismos en Chocó posteriores al terremoto del 10 de agosto, con magnitudes entre 0,6 y 4,8 y profundidades de hasta 120 kilómetros.

El SGC identificó dos comportamientos diferentes. Por un lado, están los eventos localizados alrededor de San José del Palmar, entre aproximadamente 70 y 105 kilómetros de profundidad, cuyo comportamiento es compatible con una secuencia de réplicas.

Por otro lado, existe una actividad sísmica más superficial, concentrada principalmente en sectores como Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, entre unos 30 y 60 kilómetros de profundidad. Según el organismo, este comportamiento presenta características compatibles con un enjambre sísmico, es decir, una concentración de sismos que no necesariamente tiene un único evento principal dominante.

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El nuevo movimiento de 3,7 y 37 kilómetros de profundidad, registrado este 1 de septiembre en Medio San Juan, ocurre precisamente en esta zona que permanece bajo seguimiento.

El SGC ha señalado que todavía estudia si el terremoto del 10 de agosto pudo favorecer parte de esta actividad al modificar el estado de esfuerzos en la región. Sin embargo, la entidad no ha establecido una relación causal definitiva y también analiza otras hipótesis. Además, ha sido enfática en que la presencia de un enjambre sísmico no permite predecir que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

Por ahora, el monitoreo de la SGC continúa de manera permanente y cualquier cambio relevante será comunicado por los canales oficiales de la entidad.