NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Chacao

Anuncian el cierre de una calle en el municipio Chacao por labores de asfaltado y acondicionamiento de la calzada

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El tramo afectado por la restricción vehicular está comprendido entre la calle Arturo Uslar Pietri y la avenida Guaicaipuro.

Debido a la ejecución de labores de asfaltado y acondicionamiento de la calzada, la Alcaldía de Chacao anunció el cierre total de la calle San Marino este lunes 21 de septiembre, a partir de las 7:00 p. m.

o

Según la vocería del gobierno municipal, el tramo afectado por la restricción vehicular está comprendido entre la calle Arturo Uslar Pietri (conocida como 'calle Élice') y la avenida Guaicaipuro.

o

Mediante su cuenta oficial en la red social de Instagram, la alcaldía sostuvo: "Por labores de asfaltado en la calle San Marino, se realizará el cierre total de la vía".

o

Por ende, las autoridades municipales instan a los vecinos, conductores y visitantes del sector a tomar previsiones.

"Se pueden utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento en la zona mientras las cuadrillas realizan los trabajos con maquinaria pesada", precisó la Alcaldía de Chacao.

Vale recordar que Chacao fue uno de los sitios más golpeados y afectados tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Temas relacionados:

Chacao

Restricciones

Vías

Anuncio

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro- Foto EFE
Colombia

Vicealmirante revela cómo Gustavo Petro fracasó en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: “Son cifras de mayor preocupación”

Nieto de Raúl Castro | Foto: AFP
Dictadura en Cuba

Así reaccionó el nieto de Raúl Castro a la visita del FBI a familiares de la dictadura cubana

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Linda Caicedo | Foto: EFE
Fútbol

Futbolista de Sudamérica sella con gol el pase del Real Madrid a la Champions League

Gustavo Petro- Foto EFE
Colombia

Vicealmirante revela cómo Gustavo Petro fracasó en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: “Son cifras de mayor preocupación”

Nieto de Raúl Castro | Foto: AFP
Dictadura en Cuba

Así reaccionó el nieto de Raúl Castro a la visita del FBI a familiares de la dictadura cubana

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Así ha sido la reactivación de la ofensiva militar del presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa por lavado de activos

Policías venezolanos intentaron llevarse la cédula de un ciudadano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

Denuncian que policías venezolanos intentaron llevarse la cédula de un ciudadano por grabar un "procedimiento"; mientras tanto, Delcy Rodríguez habla de "eliminación de acabalas y refuerzo de patrullaje"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023