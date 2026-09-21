Anuncian el cierre de una calle en el municipio Chacao por labores de asfaltado y acondicionamiento de la calzada

Debido a la ejecución de labores de asfaltado y acondicionamiento de la calzada, la Alcaldía de Chacao anunció el cierre total de la calle San Marino este lunes 21 de septiembre, a partir de las 7:00 p. m.

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Según la vocería del gobierno municipal, el tramo afectado por la restricción vehicular está comprendido entre la calle Arturo Uslar Pietri (conocida como 'calle Élice') y la avenida Guaicaipuro.

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Mediante su cuenta oficial en la red social de Instagram, la alcaldía sostuvo: "Por labores de asfaltado en la calle San Marino, se realizará el cierre total de la vía".

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Por ende, las autoridades municipales instan a los vecinos, conductores y visitantes del sector a tomar previsiones.

"Se pueden utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento en la zona mientras las cuadrillas realizan los trabajos con maquinaria pesada", precisó la Alcaldía de Chacao.

Vale recordar que Chacao fue uno de los sitios más golpeados y afectados tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.