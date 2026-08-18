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Dictadura en Venezuela

Desastre institucional en Venezuela: Graban a funcionarios de la PNB "llamando a capítulo" a militares que botan escombros, cauchos y colchones en plena vía pública en Caracas

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionarios de la PNB "llamando a capítulo" a militares que botan escombros en plena vía pública en Caracas - Fotos: X
Funcionarios de la PNB "llamando a capítulo" a militares que botan escombros en plena vía pública en Caracas - Fotos: X
La situación se registró en las inmediaciones del sector de San Agustín del Norte, en la capital venezolana.

Nuevamente quedó en evidencia el desastre institucional en Venezuela. Esta vez, por cuenta de unos funcionarios de la PNB que "llamaron a capítulo" a militares que botaron escombros, cauchos y colchones en plena avenida en Caracas.

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Los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, en ese sentido, obligaron a varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana a recoger los desechos que fueron lanzados por la GNB en plena vía pública en el sector de San Agustín del Norte, en Caracas.

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En más de 27 años de dictadura, el desastre institucional en Venezuela ha ocurrido por la pérdida de la separación de poderes, la concentración del mando en el Ejecutivo, la corrupción generalizada y la militarización del Estado.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.

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