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Martes, 04 de agosto de 2026
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Régimen de Irán

"Esperamos que ocurra pronto": Marco Rubio sobre expectativa de acuerdo con régimen de Irán para abrir el estrecho de Ormuz

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Catar, país mediador junto con Pakistán y Omán, afirmó que están "en curso" los esfuerzos para encontrar una “solución a corto plazo”.

Estados Unidos aseguró este martes que espera alcanzar "muy pronto" un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reportó "avances" en las negociaciones con el régimen de Irán y Omán. "No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto", agregó.

Catar, país mediador junto con Pakistán y Omán, afirmó que están "en curso" los esfuerzos para encontrar una "solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo", según el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

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El martes, Donald Trump y el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, mantuvieron una conversación telefónica sobre los "esfuerzos que se están realizando actualmente para calmar las tensiones" entre Washington y Teherán y "acercar a ambas partes", indicó el palacio catarí en un comunicado.

Un protocolo de acuerdo firmado en junio dio inicio a un proceso de 60 días para poner fin definitivamente a la guerra en Oriente Medio, además de permitir la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Esta vía ha estado bloqueada por Irán desde el estallido de la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, las hostilidades se reanudaron a principios de julio, haciendo añicos el protocolo. Irán endureció las medidas tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos, y los buques que ahora se aventuran en el estrecho sin la autorización de Teherán suelen pagar las consecuencias.

Mientras que en los últimos días se celebraron conversaciones entre Irán y el Sultanato de Omán, el otro país ribereño del estrecho, el secretario del Tesoro Scott Bessent aludió este martes a un acuerdo inminente.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Scott Bessent en entrevista con CNBC.

El precio del barril de Brent, referencia internacional del crudo, se desplomó tras el anuncio de Bessent, hasta situarse en torno a los 80 dólares, tras haber alcanzado más de 120 dólares en el momento álgido de la guerra.

Sin embargo, Teherán desmintió cualquier diálogo. "En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", declaró Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca el lunes, tras insistir en que había negociaciones en marcha.

Irán ha dicho que la situación de Ormuz no volverá a ser la de antes de la guerra, cuando había libre navegación, y que solo autorizará una ruta de tránsito a lo largo de sus costas. Contempla también cobrar un peaje para pasar, algo rechazado por Washington.

 

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