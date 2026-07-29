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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Charallave

Capturan en Charallave a sujeto que atacaba a pedradas la casa de su vecina

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre ataca a pedradas la casa de su vecina en Charallave, Venezuela - Fotos: X
Hombre ataca a pedradas la casa de su vecina en Charallave, Venezuela - Fotos: X
El agresor fue esposado en el sector Peñuela Ruiz, popularmente conocido como el "Barrio Ajuro".

Oficiales de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas capturaron a un hombre de 48 años en estado de ebriedad que agredía verbalmente y atacaba a pedradas la vivienda de su vecina en Charallave, estado Miranda (Venezuela).

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Identificado como Germán José Luna León, este sujeto fue grabado inicialmente insultando y posteriormente lanzando rocas al inmueble.

Puntualmente, el sujeto fue esposado en el sector Peñuela Ruiz, popularmente conocido como el "Barrio Ajuro".

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Al arribar a la vivienda mencionada, los oficiales avistaron en flagrancia al involucrado. Minutos después, Luna León fue trasladado a un centro de detención, donde ahora el caso queda a la orden del Ministerio Público.

La causa quedó formalmente a la orden de la Fiscalía Décima Sexta (16.ª) del Ministerio Público, organismo que se encargará de las sanciones de ley correspondientes.

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El detenido, luego de haber protagonizado esta lamentable situación, enfrentaría cargos por daños a la propiedad ajena y alteración del orden público.

En Charallave, la situación de la violencia refleja los desafíos de seguridad de la región de los Valles del Tuy, con reportes frecuentes de violencia intrafamiliar, casos de agresión de género y operativos policiales de seguridad ciudadana.

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