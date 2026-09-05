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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Vladímir Putin

Putin se reunió con los enviados especiales de Trump para la reactivación de las negociaciones de paz en Ucrania

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Los emisarios norteamericanos llegaron con una nueva propuesta de paz, cuyos detalles todavía no han sido revelados a los medios de comunicación.

Este sábado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, para conversar sobre poner fin a la guerra con Ucrania.

Según ha informado la televisión rusa y la agencia Reuters, los emisarios del gobierno norteamericano llegaron a Moscú con el objetivo de reactivar las conversaciones para poner fin a más de cuatro años de guerra en Ucrania.

Los emisarios norteamericanos llegaron con una nueva propuesta de paz, cuyos detalles todavía no han sido revelados a los medios de comunicación.

Como gesto previo a la visita, Putin ordenó una pausa de 72 horas a los ataques contra Kiev; por su parte, Ucrania también anunció una suspensión temporal de su ofensiva contra Moscú.

Por primera vez desde que empezaron a ejercer de mediadores en este conflicto, Kushner y Witkoff tienen previsto viajar después por primera vez a Kiev.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados de Estados Unidos y también prometió que Kiev no atacaría Moscú.

"Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú", aseguró en las redes sociales.

Según el presidente ucraniano, los emisarios norteamericanos "ya han comenzado a trabajar con la parte rusa hoy".

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, el presidente Trump ha emprendido varios ciclos de negociaciones para intentar encontrar una salida a la guerra, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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