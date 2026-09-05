Putin se reunió con los enviados especiales de Trump para la reactivación de las negociaciones de paz en Ucrania

Este sábado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, para conversar sobre poner fin a la guerra con Ucrania.

Según ha informado la televisión rusa y la agencia Reuters, los emisarios del gobierno norteamericano llegaron a Moscú con el objetivo de reactivar las conversaciones para poner fin a más de cuatro años de guerra en Ucrania.

Los emisarios norteamericanos llegaron con una nueva propuesta de paz, cuyos detalles todavía no han sido revelados a los medios de comunicación.

Como gesto previo a la visita, Putin ordenó una pausa de 72 horas a los ataques contra Kiev; por su parte, Ucrania también anunció una suspensión temporal de su ofensiva contra Moscú.

Por primera vez desde que empezaron a ejercer de mediadores en este conflicto, Kushner y Witkoff tienen previsto viajar después por primera vez a Kiev.

VEA TAMBIÉN Las impactantes imágenes que dejaron dos explosiones en una guarnición militar de Bolivia: se reportan al menos 14 desaparecidos, dos muertos y decenas de heridos o

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien propuso el viernes una tregua el tiempo que duren las visitas, afirmó haber hablado con los enviados de Estados Unidos y también prometió que Kiev no atacaría Moscú.

"Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú", aseguró en las redes sociales.

Según el presidente ucraniano, los emisarios norteamericanos "ya han comenzado a trabajar con la parte rusa hoy".

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, el presidente Trump ha emprendido varios ciclos de negociaciones para intentar encontrar una salida a la guerra, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.