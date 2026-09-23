NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Suiza

Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social y buscan ampliar inversiones: la firma está prevista para el próximo 19 de octubre

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social - Foto: Cancillería Colombia
Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social - Foto: Cancillería Colombia
Colombia y Suiza avanzan hacia la firma de un convenio de seguridad social, en medio de una agenda bilateral que también busca fortalecer el comercio, la cooperación y la llegada de nuevas inversiones al país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula sostuvieron este miércoles, en Nueva York, un encuentro con Ignazio Cassis, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores. La reunión se produjo en el marco de la participación de la delegación colombiana en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los puntos centrales fue el avance hacia un Convenio de Seguridad Social entre Colombia y Suiza, cuya firma está prevista para el próximo 19 de octubre, durante una visita de trabajo a Berna, según informó la Cancillería colombiana.

Este tipo de acuerdos busca coordinar los sistemas de seguridad social de los países involucrados. Suiza explica que sus convenios bilaterales permiten, entre otros aspectos, coordinar prestaciones para personas que han estado aseguradas en ambos Estados y facilitar la movilidad de trabajadores entre los países.

o

Asimismo, la conversación estuvo enfocada en profundizar la relación económica. Colombia planteó ampliar las inversiones suizas en sectores como innovación, energía, infraestructura y minería responsable, además de dinamizar el comercio bilateral.

La relación económica entre ambos países ya cuenta con una base importante. De acuerdo con la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, en 2023 ese país importó desde Colombia bienes por 418 millones de francos suizos, mientras que sus exportaciones hacia Colombia alcanzaron los 559 millones. Para ese mismo año, Suiza reportaba inversiones directas en Colombia por 5.500 millones de francos suizos al cierre de 2022.

Además, ProColombia señaló en abril de 2026 que la inversión suiza acumulada en Colombia durante la última década rondaba los 9.800 millones de dólares, con cerca de 14.000 empleos directos asociados a empresas suizas. Entre los sectores que han recibido nuevas inversiones aparecen energía, infraestructura y materiales para la construcción.

El comercio también muestra oportunidades de expansión. Según ProColombia, las exportaciones colombianas de productos no minero-energéticos hacia Suiza alcanzaron en 2025 los 29,3 millones de dólares, correspondientes a 27.470 toneladas.

o

Finalmente, cabe resaltar que la reunión entre los funcionarios colombianos y suizos hace parte de una agenda internacional más amplia que la delegación del Gobierno desarrolla esta semana en Nueva York, donde también están previstos encuentros sobre inversión, cooperación, comercio, innovación y seguridad.

El eventual convenio de seguridad social y la agenda económica planteada con Suiza apuntan así a profundizar una relación bilateral que ya cuenta con acuerdos en materia de libre comercio, protección de inversiones, doble tributación y cooperación científica.

Temas relacionados:

Suiza

Relaciones bilaterales

Relaciones comerciales

José Manuel Restrepo

Vicepresidenta de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Delcy Rodríguez hace la ‘V’ de la ¿BURLA? igual que Nicolás Maduro desde prisión de Nueva York

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

Inundaciones en el Gran Cañón - Foto: EFE
Inundaciones

Al menos una persona murió y 15 más resultaron heridas tras inundación repentina en el Gran Cañón en Estados Unidos

Entrevista a Adriano Espaillat / FOTO: Captura de pantalla
Régimen venezolano

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

El CEO de Nvidia- Foto: ilustración canva
Nvidia

Importante CEO mundial revela área que generará miles de empleos en medio de desarrollo de la IA

Inundaciones en el Gran Cañón - Foto: EFE
Inundaciones

Al menos una persona murió y 15 más resultaron heridas tras inundación repentina en el Gran Cañón en Estados Unidos

Karol G | Foto: EFE
Karol G

El video de Karol G “farmeando aura” al saber que tiene una de sus canciones de número 1 en el Top Global de Spotify

Entrevista a Adriano Espaillat / FOTO: Captura de pantalla
Régimen venezolano

“Trump demuestra mezquindad al dejar en el poder a la misma “familia” que había en la era de Maduro”: congresista demócrata Adriano Espaillat

Héctor Rodríguez, ministro de Educación del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

Según Héctor Rodríguez, el salario mínimo actual de los docentes en Venezuela es de 240 dólares; "reconoció" que eso no es suficiente para cubrir las necesidades básicas

Imagen de referencia - Canva
Abelardo de la Espriella

Gobierno colombiano responde a alias ‘Pinocho’, luego de que el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada planteara condiciones para su entrega

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023