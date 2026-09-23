Colombia y Suiza avanzan en convenio de seguridad social y buscan ampliar inversiones: la firma está prevista para el próximo 19 de octubre

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula sostuvieron este miércoles, en Nueva York, un encuentro con Ignazio Cassis, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores. La reunión se produjo en el marco de la participación de la delegación colombiana en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Uno de los puntos centrales fue el avance hacia un Convenio de Seguridad Social entre Colombia y Suiza, cuya firma está prevista para el próximo 19 de octubre, durante una visita de trabajo a Berna, según informó la Cancillería colombiana.

Este tipo de acuerdos busca coordinar los sistemas de seguridad social de los países involucrados. Suiza explica que sus convenios bilaterales permiten, entre otros aspectos, coordinar prestaciones para personas que han estado aseguradas en ambos Estados y facilitar la movilidad de trabajadores entre los países.

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Asimismo, la conversación estuvo enfocada en profundizar la relación económica. Colombia planteó ampliar las inversiones suizas en sectores como innovación, energía, infraestructura y minería responsable, además de dinamizar el comercio bilateral.

La relación económica entre ambos países ya cuenta con una base importante. De acuerdo con la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, en 2023 ese país importó desde Colombia bienes por 418 millones de francos suizos, mientras que sus exportaciones hacia Colombia alcanzaron los 559 millones. Para ese mismo año, Suiza reportaba inversiones directas en Colombia por 5.500 millones de francos suizos al cierre de 2022.

Además, ProColombia señaló en abril de 2026 que la inversión suiza acumulada en Colombia durante la última década rondaba los 9.800 millones de dólares, con cerca de 14.000 empleos directos asociados a empresas suizas. Entre los sectores que han recibido nuevas inversiones aparecen energía, infraestructura y materiales para la construcción.

El comercio también muestra oportunidades de expansión. Según ProColombia, las exportaciones colombianas de productos no minero-energéticos hacia Suiza alcanzaron en 2025 los 29,3 millones de dólares, correspondientes a 27.470 toneladas.

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Finalmente, cabe resaltar que la reunión entre los funcionarios colombianos y suizos hace parte de una agenda internacional más amplia que la delegación del Gobierno desarrolla esta semana en Nueva York, donde también están previstos encuentros sobre inversión, cooperación, comercio, innovación y seguridad.

El eventual convenio de seguridad social y la agenda económica planteada con Suiza apuntan así a profundizar una relación bilateral que ya cuenta con acuerdos en materia de libre comercio, protección de inversiones, doble tributación y cooperación científica.