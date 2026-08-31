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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Dictadura en Venezuela

Tras fuerte cuestionamiento por acuerdo petrolero con Trump, Delcy Rodríguez dice que "Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos"

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
La relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de reconocimiento bilateral extraordinario.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

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"Hay algo que debe quedar claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo, cerca de una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela.

"Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, ingresarán 209 mil 325 millones de dólares para el Estado venezolano. Por cada barril producido o vendido, cerca de 19 dólares ingresan al país", prosiguió.

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"El objetivo de desarrollarlo debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidad, bienestar y futuro para nuestro país", acotó quien fuera la vicepresidente de la dictadura controlada por Nicolás Maduro.

Rodríguez enfatizó además que el convenio, con una duración de 25 años, "permitirá al país" acceder a financiamiento, tecnología y capacidad operativa de EE. UU.

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"El objetivo de desarrollarlo debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidad, bienestar y futuro para nuestro país", añadió.

La relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de reconocimiento bilateral extraordinario.

Esto se produce tras la captura y extracción del dictador venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026.

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