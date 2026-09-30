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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Superinteligencia

Donald Trump decreta reemplazar el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las agencias de EE. UU.

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald J. Trump-Foto: EFE
Presidente Donald J. Trump-Foto: EFE
La orden ejecutiva exige a los departamentos adoptar el término y las siglas “SI” en documentos oficiales y comunicaciones públicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye a todos los departamentos y agencias del Gobierno federal a reemplazar de manera formal el término “inteligencia artificial” (IA) por el concepto “superinteligencia” (SI).

La directiva dispone la adopción inmediata de esta nomenclatura en la correspondencia oficial, documentos de política pública y portales institucionales, y busca redefinir la percepción ciudadana sobre la tecnología en medio del creciente debate sobre sus riesgos sistémicos.

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La orden encomienda al Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología la elaboración de una definición técnica federal para la “superinteligencia”, así como la recomendación de nuevas medidas administrativas orientadas a acelerar su integración en la investigación científica, la medicina, el sector energético y la industria nacional.

De igual forma, la Casa Blanca anunció la actualización de las plataformas digitales del Estado para automatizar la solicitud de pasaportes y el acceso a subsidios públicos bajo los nuevos estándares tecnológicos.

“Es indispensable que la Administración pública adopte el término 'superinteligencia' en sus comunicaciones y directrices para consolidar la vanguardia estadounidense frente a China. No impondremos controles que asfixien la innovación, pero garantizamos que estas herramientas sirvan al desarrollo económico, energético y científico de la nación”, argumentó la Casa Blanca al oficializar el decreto.

El anuncio presidencial se produjo tras un almuerzo de trabajo celebrado en la Casa Blanca con los principales ejecutivos del sector tecnológico, entre ellos Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia).

Al término de la reunión, el mandatario y los líderes corporativos suscribieron un acuerdo de autorregulación enfocado en elevar las evaluaciones de seguridad interna, monitorear comportamientos anómalos en los modelos y prevenir vulnerabilidades ante eventuales ciberataques contra la infraestructura estratégica.

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La iniciativa del Ejecutivo se materializa a seis semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos y se distancia de las posturas regulatorias estrictas sugeridas por centros de investigación y sectores del Congreso.

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