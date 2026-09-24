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Reclutamiento

“Yo estoy llorando porque a mi hija me la mataron”: Padre de niña de 13 años reclutada por las Farc

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
En un escenario conmovedor y brutal, la historia de Mónica Beltrán, una menor de 14 años, revela un sombrío problema que persiste en Colombia: el reclutamiento forzado de niños por grupos armados, como las FARC. Mónica, oriunda de la zona rural de Tibú, Norte de Santander, fue arrebatada de su familia cuando tenía apenas 13 años. Durante sus vacaciones de Semana Santa, fue secuestrada por un grupo armado que, posteriormente, pondría fin a su corta vida. Su historia se suma a la de otros 113 niños que, entre enero y agosto de 2026, fueron víctimas de hechos similares, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Su padre, Ramón Darío Beltrán, recuerda con tristeza y orgullo a su hija como una niña introvertida y alegre, comprometida con sus estudios y proyectos. La familia fue informada de su trágica muerte a través de una llamada. Las autoridades colombianas continúan enfrentando la complejidad de este problema y hacen un llamado a fortalecer la cooperación interinstitucional y el apoyo de la comunidad internacional.

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