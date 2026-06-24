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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Sismo en Venezuela

"Tenemos situaciones alarmantes, se nos han venido edificios; casas y viviendas que se han desplomado": Diosdado Cabello pide a la gente quedarse en la calle

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano / Daños materiales que dejó reciente sismo en Venezuela - Fotos: EFE / X
Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano / Daños materiales que dejó reciente sismo en Venezuela - Fotos: EFE / X
Ante el fuerte sismo y las posibles réplicas, tanto los grupos de Bomberos como Protección Civil han instado a la población a resguardarse en las calles de manera preventiva para evitar accidentes por daños estructurales.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la ciudadanía venezolana a evacuar y permanecer fuera de las edificaciones tras el potente terremoto registrado en horas de la tarde de este 24 de junio.

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"Lamentamos informar este tipo de situaciones; ha ocurrido un evento sísmico, todo indica, superior a 7 puntos", expresó Cabello.

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"Tenemos varias zonas complicadas, como la de los Palos Grandes (Caracas), Altamira; tenemos situaciones alarmantes, se nos han venido edificios, casas y viviendas que se han desplomado... Nadie puede quedarse dentro de los edificios; les recomendamos que estén en las calles en plena calma. "Tomemos esto de forma madura como pueblo", acotó.

Ante el fuerte sismo y las posibles réplicas, tanto los grupos de Bomberos como Protección Civil han instado a la población a resguardarse en las calles de manera preventiva para evitar accidentes por daños estructurales.

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A través de una llamada telefónica al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que el sismo se sintió en regiones como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, Caracas y La Guaira.

Hasta el momento se ha reportado que varias infraestructuras en la capital venezolana sufrieron daños.

Aunque las autoridades no han emitido un balance exacto, en varias plataformas digitales también se evidencia que el sismo dejó heridos.

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Fue el 29 de julio de 1967 que Venezuela sufrió un terremoto de mayor gravedad, dejando a su paso víctimas fatales.

Conocido como el 'Terremoto de Caracas', según reportes de archivo, dejó un saldo de 236 a 301 muertos y más de 2.000 heridos.

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