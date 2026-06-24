"Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia": María Corina Machado sobre poderoso terremoto registrado en Venezuela

La premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre el poderoso sismo que sacudió a Venezuela este miércoles 24 de junio en horas de la tarde.

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La apodada 'dama de hierro' envió un mensaje al pueblo venezolanoa través de su cuenta oficiald e la red social X.

"Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", sostuvo Machado.

"Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", añadió.

El sismo que se registró recientemente en Venezuela con una magnitud de siete grados en la escala de Richter ha dejado varias imágenes impactantes.

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Usuarios en redes sociales han compartido distintos videos e imágenes del sismo registrado cerca de las 6:04 p. m., hora de Caracas.

Hasta el momento se ha reportado que varias infraestructuras en la capital venezolana sufrieron daños.

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Aunque las autoridades no han emitido un balance exacto, en varias plataformas digitales también se evidencia que el sismo dejó heridos.

El terremoto se registró a una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.