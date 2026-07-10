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Astronautas

Falleció a los 87 años Wally Funk, la legendaria astronauta que se convirtió en la persona con más edad en volar al espacio

julio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Wally Funk - Foto EFE
Wally Funk - Foto EFE
El récord de Funk como la persona de mayor edad en llegar al espacio se mantuvo durante casi tres meses hasta que un actor de 90 años lo superó, a quien luego lo superó un veterano de la Fuerza Aérea.

Wally Funk, la pionera astronauta que se convirtió en la persona de mayor edad en volar al espacio unos 60 años después de someterse por primera vez al entrenamiento de astronautas con otras 12 mujeres de Estados Unidos en los principios de la Era Espacial, falleció en Texas a los 87 años.

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Su fallecimiento fue anunciado en un comunicado publicado en redes sociales por la ciudad de Grapevine, Texas, un suburbio de Dallas, donde Funk residía.

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De acuerdo con el comunicado, que no especificó la causa de su muerte, Funk murió en su domicilio durante la noche del miércoles.

Funk, a quien se le prohibió formar parte del primer cuerpo de astronautas de la NASA debido a su género, acaparó titulares al final de su vida cuando se unió al multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos.

La legendaria aviadora fue la invitada de honor de Bezos junto con otros dos pasajeros en el vuelo espacial inaugural del cohete New Shepard de su compañía Blue Origin en julio de 2021.

"No pensé que alguna vez tendría la oportunidad de subir", dijo en una entrevista en video publicada en el sitio web de Blue Origin cuando se dio a conocer la primera lista de la tripulación de Bezos semanas antes del vuelo.

El viaje suborbital de 10 minutos convirtió a Funk, que entonces tenía 82 años, en la persona de mayor edad en llegar al espacio exterior, con lo que superó el récord anterior que ostentaba el astronauta retirado del programa Mercury, John Glenn.

Glenn, cabe resaltar, tenía 77 años cuando regresó al espacio en 1998 como senador de Estados Unidos a bordo de un transbordador espacial de la NASA.

Los otros dos pasajeros del vuelo inaugural de turismo espacial de Bezos fueron su hermano Mark y un joven holandés de 18 años recién graduado de la escuela secundaria, que se convirtió en la persona más joven en llegar al espacio.

Tras salir de la cápsula New Shepard poco después de su aterrizaje seguro en paracaídas en el desierto de Texas, Funk declaró a los periodistas: "Llevo mucho tiempo esperando", y añadió: "Quiero volver a ir, y rápido".

Con su amplia sonrisa, su traje de vuelo azul marino y su melena blanca y corta, Funk irradiaba una exuberancia evidente, lo que le valió de inmediato a una nueva generación de admiradores en las redes sociales y más allá, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la proclamó "la nueva novia de Estados Unidos".

El récord de Funk como la persona de mayor edad en llegar al espacio se mantuvo durante casi tres meses, hasta que el actor William Shatner, quien interpretó al Capitán Kirk en la serie de televisión de ciencia ficción de la década de 1960 "Star Trek", fue lanzado a bordo del segundo vuelo New Shepard de Blue Origin en octubre de 2021.

Shatner tenía 90 años en ese momento. El veterano de la Fuerza Aérea Ed Dwight superó el récord de Shatner, también a los 90 años, en un vuelo de Blue Origin en 2024. Pero Funk permanece en los libros de récords como la mujer de mayor edad que ha viajado al espacio.

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Mucho antes de lograr finalmente su máxima ambición de volar al espacio, Funk había entrenado a más de 3.000 pilotos, acumulado más de 19.000 horas de vuelo y logrado una larga lista de otros éxitos que rompieron barreras de género relacionadas con la aviación.

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