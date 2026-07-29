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Regimen chavista
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Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
David Vallenilla, padre de joven de 22 años asesinado por el régimen venezolano, se refirió en NTN24 a la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional, así como al caso de su familiar por quien pide justicia. "Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Existe la jurisdicción universal y de alguna manera yo tendré siempre la fe en que se va a hacer justicia", afirmó Vallenilla desde el exilio en España. Y añadió: "Nosotros los familiares estamos todavía, y seguirá siendo siempre así, aprendiendo a vivir con dolor. Yo lucharé hasta el final para velar por que se haga la justicia debida".

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