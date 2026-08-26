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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Colombia

"Terminaron en manos de cabecillas de la administración saliente": Abelardo De La Espriella describe presunta corrupción en el Gobierno Petro

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la República de Colombia Abelardo De La Espriella- Foto EFE
Presidente de la República de Colombia Abelardo De La Espriella- Foto EFE
El presidente le pidió al nuevo contralor que lidere la creación de un “grupo élite” para investigar presuntos casos de corrupción ocurridos en el mandato de su antecesor.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, describió presuntos hechos de corrupción, que habrían ocurrido duranta la administración de su antecesor Gustavo Petro, durante la posesión de Jorge Laverde como Contralor General de la República.

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“Se ha descubierto, como lo hice público hace una semana, que los recursos destinados a atender las necesidades más urgentes del pueblo colombiano terminaron en manos de los principales cabecillas de la administración saliente”, expresó De La Espriella.

El mandatario aseveró que se ha constatado “el desvío de recursos destinados a emergencias, contratos amañados, manejos a todas luces irregulares en entidades públicas y redes organizadas de corrupción cercanas a la Casa de Nariño”.

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Advirtió además que esas presuntas actuaciones no van a quedar en la impunidad. “Usted será prenda de garantía junto al Gobierno Nacional para ello, querido Contralor”, expresó en la posesión.

“La corrupción permeó todos los niveles, desde contratos billonarios hasta la expoliación de terrenos pertenecientes a comunidades humildes, obras pagadas que jamás comenzaron o recursos que nunca fueron enviados para la atención de los adultos mayores”, lamentó.

Advirtió que cuando un servidor público permite que un inescrupuloso se adueñe ilegalmente de un espacio, de un contrato, de una posición destinada “al bien común”, está “lesionando el vínculo moral entre los ciudadanos y quienes tienen el deber de servirles”.

Tras enumerar los presuntos casos de corrupción le pidió al contralor que lidere la creación de grupo élite, que se encargará de identificar los hechos de supuesta corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

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