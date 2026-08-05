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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

"Solo para enriquecerse a sí mismo": el duro mensaje de un exjugador del Real Madrid que pidió la salida de Gianni Infantino de la FIFA

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
En las últimas horas, un reconocido exjugador arremetió contra Infantino y pidió su salida de la presidencia de la FIFA.

Gianni Infantino vive su peor momento al frente de la FIFA, luego de su fallida propuesta para permitir el ingreso de capitales privados a los torneos de fútbol, incluidos los Mundiales.

En las últimas horas, un reconocido exjugador arremetió contra Infantino y pidió su salida de la presidencia de la FIFA.

Se trata del portugués Luis Figo, exjugador del Real Madrid y del FC Barcelona, quien ​​pidió la dimisión de Gianni Infantino, al que tildó de "deshonesto", sumándose a las voces críticas con el presidente de la FIFA.

Infantino lucha por obtener apoyos tras una fuerte reacción en contra de su plan de abrir a inversores privados competitivos de la FIFA, incluso el Mundial, a través de la empresa FIFA Forward Enterprise.

El plan desató una avalancha de críticas hacia Infantino y fue rechazado por tres confederaciones continentales, lo que obligó al jefe de la FIFA a abandonar su idea.

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En un intento por recuperar el apoyo tras su controvertida iniciativa, Infantino mantuvo conversaciones con otros directivos de la FIFA en Marruecos este miércoles, según contó una fuente a la AFP.

Pero el antiguo atacante internacional con Portugal aumentó la presión sobre el dirigente italo-suizo de la FIFA al arremeter contra el plan y exigir su dimisión.

"Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse", escribió Figo en el periódico británico Daily Mail.

"He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he cruzado con algunas sinvergüenzas en mi época de jugador", explicó.

"Pero lo que he visto salido a la luz en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde, movido por el propio interés, que he presenciado en mi vida", lanzó Figo.

Infantino había defendido su propuesta afirmando que aumentaría los ingresos de todas las federaciones miembros de la FIFA.

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Pero su intento de sacar adelante el acuerdo a toda prisa sin consultar a las asociaciones de fútbol de todo el mundo, junto con la preocupación por la posibilidad de disputar un Mundial ampliado cada dos años en lugar de cada cuatro, desató una impetuosa reacción en contra.

"El hombre que haría eso —el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo ya sus amigos— es un vestigio del pasado del juego y no debería tener ningún papel en su futuro", sentenció Figo.

Varios altos cargos de la FIFA —entre ellos el exentrenador del Arsenal Arsène Wenger— han criticado duramente el comportamiento de Infantino.

Figo, que se retiró de la carrera para convertirse en aspirante a presidente de la FIFA en 2015, quiere que Infantino dimita de inmediato en lugar de esperar a intentar ser reelegido el año que viene.

El exjugador de 53 años concluyó: "Ha perdido el apoyo de sus altos cargos, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de personas que dedican su vida a este deporte e incluso, por lo que parece, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA (el presidente estadounidense, Donald Trump). Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ya".

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