El jefe de inteligencia de Ecuador falleció junto a su esposa en un accidente de helicóptero en Kenia

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, falleció junto a su esposa el miércoles en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de infraestructura y transporte ecuatoriano.

Michele Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente Daniel Noboa.

VEA TAMBIÉN Comando Sur de EE. UU. refuerza cooperación de seguridad con Ecuador contra el narcotráfico o

"Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres", lamentó el ministro Roberto Luque en X.

Varias instituciones en Ecuador se han pronunciado tras el incidente. La Asamblea Nacional expresó su profundo “pesar por el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi Ycaza y de su esposa Stephany Hollihan”.

“Extiende sus condolencias a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, lamentó la Asamblea Nacional.

El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso también envió un saludo de condolencia a la familia y allegados de Sensi-Contugi.

“Expreso mi más sentido pésame al presidente Daniel Noboa y a su Gobierno por el trágico fallecimiento de Michel Sensi-Contugi, director general del CIES, y de su esposa, Stephany Hollihan, junto a las demás víctimas del accidente aéreo ocurrido en Kenia. Mi solidaridad y cercanía con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en estos momentos de profundo dolor”, expresó Lasso.

El suceso está en investigación y se conoció que en el helicóptero viajaban seis turistas, incluidos Sensi-Contugi y su esposa, y un piloto.

Todas las personas a bordo del helicóptero murieron, según reportaron agencias internacionales de noticias.