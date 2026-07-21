A pocos días antes de salir del poder, Gustavo Petro anuncia retirada de la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres de la Casa de Nariño: este es su destino

En el marco de sus últimos actos públicos como presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció este lunes que retirará de la Casa de Nariño dos de los símbolos más emblemáticos de su proyecto político: “la espada de Simón Bolívar” y “la sotana del sacerdote” y guerrillero Camilo Torres.

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Durante su intervención ante la ciudadanía bogotana en el desfile del 20 de julio, el mandatario saliente detalló que la espada regresará a la Casa de Museo Quinta de Bolívar donde habitó.

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“La regresamos al pueblo y no la enfundamos hasta que haya justicia en Colombia”, aseveró Petro. al referirse a la reliquia que convirtió en protagonista de su ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022.

Por otro lado, la sotana será entregada al Museo Nacional.

Petro criticó que en el país “se censura la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo” y justificó la preservación del objeto en la memoria histórica del país.

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El anuncio se produjo en la recta final del mandato de Petro, a escasas semanas de la posesión oficial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, marcando el cierre definitivo de su ciclo de gobierno.