NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Gustavo Petro

A pocos días antes de salir del poder, Gustavo Petro anuncia retirada de la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres de la Casa de Nariño: este es su destino

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro observan el desfile militar con motivo del Día de la Independencia de Colombia- Foto: EFE
Gustavo Petro observan el desfile militar con motivo del Día de la Independencia de Colombia- Foto: EFE
En su último discurso público del 20 de julio como jefe de Estado, el presidente saliente Gustavo Petro confirmó que entregará la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres al Museo Quinta de Bolívar y el Museo Nacional.

En el marco de sus últimos actos públicos como presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció este lunes que retirará de la Casa de Nariño dos de los símbolos más emblemáticos de su proyecto político: “la espada de Simón Bolívar” y “la sotana del sacerdote” y guerrillero Camilo Torres.

TE PUEDE INTERESAR:


Durante su intervención ante la ciudadanía bogotana en el desfile del 20 de julio, el mandatario saliente detalló que la espada regresará a la Casa de Museo Quinta de Bolívar donde habitó.

o

“La regresamos al pueblo y no la enfundamos hasta que haya justicia en Colombia”, aseveró Petro. al referirse a la reliquia que convirtió en protagonista de su ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022.

Por otro lado, la sotana será entregada al Museo Nacional.

Petro criticó que en el país “se censura la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo” y justificó la preservación del objeto en la memoria histórica del país.

o

El anuncio se produjo en la recta final del mandato de Petro, a escasas semanas de la posesión oficial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, marcando el cierre definitivo de su ciclo de gobierno.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Colombia

Día de la Independencia

Posesión Abelardo de la Espriella

Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Zona destruida en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles”

Delcy Rodríguez, Donald Trump, María Corina Machado
María Corina Machado

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

Daniel Ortega - Foto EFE
Daniel Ortega

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Más de Política

Ver más
Abelardo De La Espriella. - AFP
Escudo de las Américas

Marco Rubio comparte rechazo de países integrantes del Escudo de las Américas a llamados al desconocimiento de la elección de Abelardo De La Espriella en Colombia

Donald Trump - EFE
Donald Trump

Donald Trump da respaldo al ICE y sus operativos en medio de polémica por muerte de un inmigrante colombiano a manos de sus agentes: "Están haciendo un gran trabajo"

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera y Asamblea afín al régimen, cada uno por su lado, anuncian mesa de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez le está pidiendo al rey Carlos III que libere el oro venezolano retenido en Inglaterra para "atender las consecuencias del sismo"

Abelardo De La Espriella. - AFP
Escudo de las Américas

Marco Rubio comparte rechazo de países integrantes del Escudo de las Américas a llamados al desconocimiento de la elección de Abelardo De La Espriella en Colombia

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Así quedaron las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los partidos

Semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Mundial 2026

Polémica decisión arbitral a favor de Argentina en el primer tiempo de la semifinal del Mundial ante Inglaterra

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera: así quedó distribuido el cartel para el 12 y 13 de septiembre de 2026

La banda Van Der Dijs murió en el terremoto de Venezuela / FOTO: EFE - captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Confirman la muerte de los integrantes de un grupo de rock en Venezuela, cuando el edifico en el que ensayaban se colapsó

Ola de calor en Francia - Foto: EFE
Ola de calor

Ola de calor sin precedentes en Francia deja decenas de muertos y el cierre de varios sitios turísticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre