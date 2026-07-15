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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Buques iraníes

EE. UU. lanzó "ola de ataques" para "mermar" capacidad del régimen de Irán de bombardear buques comerciales en el estrecho de Ormuz

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de EEUU contra el régimen de Irán (Centcom)
Ataques de EEUU contra el régimen de Irán (Centcom)
El Comando Central mencionó que los ataques están diseñados para degradar aún más las “capacidades militares” que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense lanzó una oleada de ataques contra Irán el miércoles, indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), después de que Washington reanudara su bloqueo a los puertos iraníes tras el recrudecimiento de la guerra.

“A las 6 a.m. ET de hoy, las fuerzas del Mando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar una oleada de ataques contra Irán”, confirmó el Centcom.

Mencionó que los “ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz”.

El Centcom confirmó que completó la ronda de ataques matutinos contra Irán a las 7:30 a. m. (hora del este) del 15 de julio.

"Durante esta oleada de 90 minutos, el CENTCOM empleó municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, así como contra instalaciones de almacenamiento y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero en la isla de Gran Tunb. Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", mencionó.

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La reanudación del bloqueo naval, vigente desde las 20H00 GMT del martes, y la intensificación de los bombardeos, socavan el esfuerzo diplomático por hacer valer el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán, que ratificaba el alto el fuego de abril.

Washington también anunció sanciones contra la red de buques petroleros del magnate Mohamad Hosein Shamkhani, a la que acusa de facilitar las exportaciones de crudo iraní, así como el congelamiento de 130 millones de dólares en criptomonedas ligados al banco central iraní.

El ejército estadounidense lanzó la noche del martes "una nueva serie de ataques" contra "decenas de objetivos militares" iraníes, anunció el Comando Central estadounidense (Centcom).

Irán, que reportó bombardeos a gran escala contra su territorio, respondió el miércoles con ataques a instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrada hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", en un comunicado divulgado pro la televisión estatal.

También citaron un posible cierre de "otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

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Varios buques petroleros han sido atacados en el estrecho de Ormuz, dejando al menos dos muertos y varios heridos desde la noche del lunes, según la Organización Marítima Internacional.

Además del impacto en el comercio mundial, la ONU expresó el martes su preocupación por las "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias" del bloqueo de esta "vía de paso esencial de la que dependen millones de personas".

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