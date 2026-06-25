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Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela le habría quitado la vida a familiares del exbeisbolista Eliézer Alfonzo

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Los allegados del exdeportista habrían muerto tras el colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, La Guaira.

Según reportes en redes sociales de medios independientes en Venezuela, los terremotos registrados en el país caribeño le habrían quitado la vida a familiares del exbeisbolista Eliézer Alfonzo.

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Los allegados del exdeportista habrían muerto tras el colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, a raíz de los terremotos que sacudieron a Venezuela.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

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Dichos temblores provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

 

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