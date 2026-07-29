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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Lara

Tragedia en Lara, Venezuela: una niña murió tras ser arrastrada por la crecida del río La Miel

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Río - Foto de referencia: Pexels
Río - Foto de referencia: Pexels
La menor de edad había desaparecido luego de que un aumento inesperado del caudal sorprendiera a varias familias que disfrutaban del balneario en el municipio Simón Planas.

Una niña murió tras ser arrastrada por la crecida del río La Miel en el estado Lara (región centro-occidental de Venezuela).

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La chica falleció por inmersión luego de ser arrastrada por una crecida repentina del mencionado río ubicado en la parroquia Gustavo Vegas León del municipio Simón Planas (Sarare - Lara).

El suceso se registró el pasado sábado 25 de julio de 2026, cuando varias familias se encontraban disfrutando del balneario.

De acuerdo con la información de las autoridades locales, el caudal del río aumentó de forma abrupta y sin previo aviso.

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Por consiguiente, sorprendió a las personas que se encontraban dentro del agua. La fuerte corriente arrastró a varios bañistas, entre ellos la menor.

La rápida actuación de ciudadanos presentes en el lugar permitió rescatar a la mayoría de los adultos y niños afectados. No obstante, la niña no logró salir de la corriente.

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Tras un operativo de búsqueda en el que participaron habitantes de la zona y equipos de rescate, el cuerpo de la menor fue localizado sin vida varios metros río abajo, a la altura del sector Botucal.

Allegados de la víctima informaron que la pequeña residía en el sector Caja de Agua y cursaba tercer grado de educación primaria.

 

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