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Jueves, 23 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Jugaron con las esperanzas de los venezolanos: Protección Civil dice que son falsos los informes sobre rescates este jueves en La Guaira

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio. (EFE)
Edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio. (EFE)
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que remecieron a Venezuela han dejado hasta ahora casi 5.400 muertos.

La Dirección Nacional de Protección Civil en Venezuela dio una noticia que este jueves ha causado tristeza en familias que por unos instantes tuvieron la esperanza de, un mes después, encontrar con vida a sus seres queridos debajo de escombros que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio.

“Es del conocimiento público que la información difundida durante la madrugada de este 23 de julio, referente a presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 del estado La Guaira, son falsos”, expresó.

Mencionó, no obstante, que frente a esta adversidad, “el trabajo en el área afectada no se detiene”. “Cada hombre y mujer que conforma nuestro equipo multidisciplinario de protección y seguridad permanece trabajando a tiempo completo, hasta agotar todas las vías”.

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“Permaneceremos al lado de nuestro pueblo en el terreno el tiempo que la situación lo exija. Cualquier información y novedad sobre el desarrollo de estas operaciones será comunicada de manera oportuna, transparente y exclusiva a través de los medios y voceros oficiales”, finalizó.

Las noticias falsas sobre el hallazgo de personas con vida en La Guaira, la zona más afectada por los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes en Venezuela, se expanden con velocidad, cuando muchos aún buscan entre los escombros a sus familiares.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que remecieron a Venezuela han dejado hasta ahora casi 5.400 muertos, mientras que rescatistas, autoridades y vecinos siguen con la exhausta búsqueda de cuerpos.

El miércoles por la noche circuló en redes sociales información falsa de que tres personas habrían sido localizadas con vida en las ruinas de unas torres de departamentos de vivienda social conocidas como OPP26 en La Guaira.

Este tipo de rumores representaron un doble suplicio para los familiares de personas aún desaparecidas que se ilusionaron y corrieron hacia ese lugar.

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Una de las últimas personas rescatadas con vida fue Hernán Gil, un vigilante de 43 años, quien fue extraído el 2 de julio de los escombros del edificio de siete pisos bajo el cual quedó atrapado el día de los terremotos, y tras un complejo operativo de 100 horas.

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