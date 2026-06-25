Experta analiza en NTN24 los potentes terremotos que devastaron a Venezuela

Recientemente, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que hasta el momento dejan un saldo de 188 muertos y más de 1.500 heridos.

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Ambos terremotos en territorio venezolano estarían asociados con la activación de la falla de Boconó, una de las estructuras tectónicas más importantes en Sudamérica.

La falla geológica tectónica, con más de 500 kilómetros de extensión, se encuentra en la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

Alexandra Alvarado, profesora investigadora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador (Igepn), se refirió en entrevista con NTN24 a los eventos sísmicos ocurridos en el país.

La experta sugirió que, aunque las réplicas seguirán, no alcanzarán la magnitud de los sismos principales, pero se podrán sentir, incluso, meses posteriores. "Los períodos de ocurrencia de sismos son un poco largos", comentó.

Alvarado puntualizó que el primer sismo de 7,2 corresponde a la ruptura de una un sistema de fallas que tiene una dirección norte-sur, mientras que el de 7,5 corresponde al rompimiento de otros sistemas fallas que tienen una dirección este-oeste.

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En su reporte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que en la zona del sismo de 7,5, la placa del Caribe se desplaza hacia el este con respecto a Sudamérica a una velocidad de aproximadamente 20 mm/año.

“Este movimiento se produce principalmente a través de un importante sistema de fallas de deslizamiento horizontal dextral que atraviesa el norte de Venezuela”, detalló.

Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima, aseguró este jueves que 188 personas han fallecido por el devastador terremoto del miércoles.

El hermano de Delcy Rodríguez agregó, además, 1520 personas resultaron heridas.