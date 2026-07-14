Fotógrafo venezolano da a conocer cómo se ve actualmente una playa de La Guaira, afectada por la contaminación tras los terremotos: "El ecocidio es injustificable"

Este martes 14 de julio, el fotógrafo venezolano Rafael Hernández dio a conocer cómo se ve actualmente una de las playas de La Guaira, afectada por la contaminación tras los terremotos.

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Mientras grababa un video de la situación, Hernández expresó: "Es muy doloroso ver las playas que tienen tanto potencial".

"Con todo respeto, el ecocidio a nuestras playas es injustificable. El día tiene suficientes horas para botar la basura en su lugar", añadió.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.