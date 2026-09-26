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The Last of Us sorprende con tres nuevos personajes para su tercera temporada en HBO: dos de las incorporaciones vienen del videojuego

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Pedro Pascal y Bella Ramsey en el lanzamiento de la segunda temporada de 'The Last of Us'-Foto: AFP
Pedro Pascal y Bella Ramsey en el lanzamiento de la segunda temporada de 'The Last of Us'-Foto: AFP
John Goodman se une a la serie con Laura Bailey e Ian Alexander, conocidos por interpretar voces de personajes clave en el juego de PlayStation.

La tercera temporada de The Last of Us añade tres nuevos nombres a su reparto y de nuevo conecta la serie de HBO con el videojuego que dio origen a la historia. John Goodman, Laura Bailey e Ian Alexander serán parte de los nuevos episodios, pero estos dos últimos no interpretarán en televisión los mismos personajes que encarnaron en The Last of Us Part II para PlayStation.

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Goodman, quien es ganador de un Emmy y conocido por producciones como The Conners y The Righteous Gemstones, hará el papel de Joey, un personaje creado exclusivamente para la serie. Su compañero será Paco, interpretado por Ian Alexander. Los dos son una pareja que se autodenomina los “Heroes of the Highway”, según los detalles publicados sobre el reparto.

El fichaje de Alexander es sobre todo llamativo para los seguidores del videojuego. El actor dio su voz e hizo captura de movimiento para Lev, uno de los personajes principales de The Last of Us Part II. En la adaptación televisiva, no obstante, Lev seguirá siendo interpretado por Kyriana Kratter y Alexander va a ser el nuevo papel de Paco.

Algo parecido sucede con Laura Bailey. La actriz fue la voz original de Abby en el videojuego, personaje que en la serie es interpretado por Kaitlyn Dever. Para la tercera temporada, Bailey va a dar vida a Elizabeth, una de las líderes de los Serafitas, el grupo religioso que tiene un papel trascendental en la historia de Part II.

El regreso de Bailey y Alexander significa un particular cruce entre las dos versiones de la franquicia: actores que ayudaron a construir algunos de los personajes del videojuego ahora saldrán físicamente en la adaptación, pero con papeles distintos.

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La tercera temporada va a estar liderada de nuevo por Kaitlyn Dever como Abby, mientras Bella Ramsey regresará como Ellie. La historia seguirá luego de los acontecimientos de la segunda temporada, la cual dejó su final abierto para contar desde otra perspectiva los hechos que se relacionan con Abby y su recorrido.

HBO igualmente mantiene en el reparto a Isabela Merced, Gabriel Luna, Young Mazino, Tati Gabrielle, Ariela Barer y Spencer Lord. Entre las nuevas incorporaciones se destacan además Patrick Wilson y Jason Ritter, mientras Jorge Lendeborg Jr. Interpretará el papel de Manny después de que Danny Ramírez saliese del proyecto por problemas de agenda.

La tercera temporada se prevé para 2027 y fue planteada como la última entrega de la serie. Craig Mazin seguirá al frente de la producción luego de la salida de Neil Druckmann, cocreador de la adaptación y de los videojuegos, quien dejó el proyecto televisivo tras la segunda temporada.

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