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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Tras perder a su abuela y su hermano menor, un niño se reencontró con sus padres en un hospital: todos fueron víctimas del doblete sísmico en La Guaira

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Alfonso Herrera, niño venezolano de 10 años, sobreviviente del doble terremoto del 24 de junio, se reencuentra con sus padres / Estructura colapsada en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Alfonso Herrera, niño venezolano de 10 años, sobreviviente del doble terremoto del 24 de junio, se reencuentra con sus padres / Estructura colapsada en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
A través de un video se ve la reacción del menor de edad cuando, finalmente y después de dos meses, pudo abrazar a sus progenitores.

La historia de Alfonso Herrera, un niño venezolano de 10 años, sobreviviente del doble terremoto del 24 de junio, es conmovedora.

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Este pequeño vivía en el piso 5 del edificio El Molino en Caraballeda, el cual colapsó en cuestión de segundos.

Su abuela Luz y su hermanito Christian (de 5 años) murieron en el derrumbe del conjunto residencial.

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Alfonso y sus padres (Daniel y Johana) quedaron gravemente heridos y en hospitales distintos. El niño fue ingresado en el Pérez Carreño y sus progenitores en el Vargas.

Dos meses después de la tragedia, Daniel y Johana se reencontraron con Alfonso.

En el video se ve la reacción del menor de edad cuando, finalmente y después de dos meses, puede abrazar a sus padres.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio, dejando más de 6.500 muertos, según el más reciente reporte.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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