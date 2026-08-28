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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Luis Díaz

Así fue el primer gol de Luis Díaz en el debut del Bayern Múnich en la Bundesliga

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
El gol del jugador cafetero llegó luego de que recibiera un pase filtrado en solitario.

El Bayern Múnich, defensor del título y grandísimo favorito, levantó este viernes el telón de la temporada 2026-2027 del campeonato alemán con una victoria en casa por 5-1 ante el Stuttgart.

Un gol del francés Dayot Upamecano, de cabeza en un saque de esquina en el minuto 21', fue el primero de esta edición del torneo germano.

El Stuttgart igualó luego en el 52', gracias a Josha Vagnoman, pero el Bayern no tardó en responder y asestó dos zarpazos mortales, con un gol del también francés Michael Olise (55') y un tanto en contra de Vagnoman (58'), antes de que Aleksandar Pavlovic (82') y el colombiano Luis Díaz (90+2') pusieran la cereza sobre el pastel.

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El gol del jugador cafetero llegó luego de que recibiera un pase filtrado en solitario, para quedar frente al arco rival y definir con una tranquilidad incomparable al palo derecho del guardameta.

Esta goleada marca de entrada el tono de un equipo que conquistó trece de las últimas catorce Bundesligas -solo se le escapó en una época reciente la de la campaña 2023-2024, en favor del Bayer Leverkusen- y que es ultrafavorito para arrasar un año más en el fútbol alemán.

Por el momento, el arranque de curso ha sido perfecto ya que el pasado fin de semana los muniqueses ganaron 2-1 en el campo del Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania).

El Stuttgart dio el primer susto del partido, con un tiro de Tiago Tomás al palo en el 12', pero fue únicamente un espejismo antes de que el Bayern pusiera en funcionamiento la apisonadora.

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Michael Olise avisó en el 17', enviando de falta al palo, como preámbulo al gol de Upamecano en el 20' y al asedio del Bayern antes del descanso, frenado en esa primera parte por los reflejos del arquero Fabian Bredlow.

Vagnoman sorprendió al equilibrar el marcador en el 51', pero Olise marcó con un remate en el área en el 54' a pase de Joshua Kimmich, que había sacado de esquina en el primer tanto de su equipo.

De goleador a autogoleador, Vagnoman anotó en contra en el 56' y el Bayern puso ya distancias en el marcador para sofocar rápidamente el conato de incendio.

Los dos últimos goles de los bávaros, los de Pavlovic (82') y Luis Díaz (90+2'), fueron con disparos en el área con el mismo asistente, el marroquí Ismael Saibari, una de las nuevas caras del equipo.

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