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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Tenista ganador de múltiples Grand Slams recibió fuerte ovación tras perder en primera ronda su último partido oficial en torneos grandes

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
US Open 2026 (EFE)
US Open 2026 (EFE)
Berrettini, tras prevalecer por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) y 6-0 en casi tres horas, declinó celebrar en mitad de la pista para cederle todo el protagonismo a la leyenda.

A los 41 años, el suizo Stan Wawrinka jugó este lunes su último partido de un torneo de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, donde cayó en su debut ante el italiano Matteo Berrettini.

Wawrinka recibió un homenaje del alrededor de 8.000 aficionados de Nueva York y del torneo que ganó en 2016 al derrotar en la final a Novak Djokovic.

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El suizo, que se retirará a final de año, ganó tres trofeos de Grand Slam. Al US Open de 2016 se le une el Abierto de Australia en 2014 y otro de Roland Garros en 2015.

Berrettini, tras prevalecer por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) y 6-0 en casi tres horas, declinó celebrar en mitad de la pista para cederle todo el protagonismo a Wawrinka.

"Es encantador compartir la pista con esta leyenda del deporte", lo felicitó el italiano entre aplausos del público de la Grandstand, tercera mayor pista del US Open.

"Yo era un niño cuando lo veía ganar títulos de Grand Slam, es un sueño hecho realidad", afirmó el subcampeón de Wimbledon de 2021, ahora caído al puesto 43 de la ATP.

La despedida de Wawrinka en el US Open solo fue posible por la lesión del estadounidense Patrick Kypson. Los organizadores no habían invitado en un primer momento al suizo, que llegó a publicar un mensaje de despedida, pero le ofrecieron la "wild card" al abrirse el cupo de Kypson.

"Han pasado más de 20 años desde la primera vez que vine aquí a Nueva York", recordó el ex número tres del mundo. "Recuerdo cuando jugué la qualy el primer año. Fue impresionante para mí sentir el ambiente de Nueva York y la energía de este torneo".

"Aquí encontré la manera de jugar mi mejor tenis. Siempre fue especial. Una de las razones por las que seguí jugando hasta los 41 fue para vivir momentos como el que ustedes nos regalaron esta noche", agradeció.

Invitado a los otros tres torneos de Grand Slam este año, Wawrinka alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, pero fue eliminado también en sus estrenos en Roland Garros y Wimbledon.

"Era importante para mí tener la oportunidad de terminar el cuarto Grand Slam, aquí en Nueva York, diez años después de haber ganado", dijo mientras se le quebraba la voz. "Lo voy a extrañar muchísimo".

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En junio, Stan the Man anunció una velada de despedida el 19 de diciembre en Ginebra en compañía de los retirados Roger Federer y Andy Murray y del francés Gaël Monfils, que también está a punto de poner fin a su carrera.

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