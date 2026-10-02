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Abelardo de la Espriella

"Tienen fecha de expiración": en contundente advertencia Abelardo de la Espriella mencionó con nombre propio a dos cabecillas que persigue

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
El mensaje del presidente tomó más fuerza, ya que este viernes confirmó que fue dado de baja alias Terry, otro cabecilla de esta estructura.

Tras más de cuatro horas de un consejo de seguridad y una sesión de “Milagro de las regiones” en Sucre, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó este viernes, 2 de octubre, una dura advertencia contra dos señalados cabecillas del Clan del Golfo.

Se trata de alias Felipe y alias Sebastián, quienes, de acuerdo con el mandatario, están sembrando el terror en esa región del país con varias acciones criminales.

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En un discurso que dio el jefe de Estado, indicó que va tras ellos y que, como se ha venido evidenciando en lo que va de su Gobierno, no se tiene contemplación contra los delincuentes.

Y como yo siempre aprovecho estos espacios para hacer un anuncio parroquial. Y este mensaje es para los cabecillas del Clan del Golfo, alias Felipe y alias Sebastián: vamos por ustedes”, indicó.

Asimismo, el presidente indicó que estos dos cabecillas tienen “fecha de expiración” y aseguró que van a saber “lo duro que muerde el Tigre”.

Tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el Tigre; o se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde. Cuando el Estado se decide, nunca pierde; cuando son las armas de la República y las leyes del Estado, el pueblo siempre gana”, recalcó el mandatario.

El mensaje del presidente tomó más fuerza, ya que este viernes confirmó que fue dado de baja alias Terry, un señalado cabecilla del Clan del Golfo, el cual tenía su accionar criminal en el departamento de Antioquia.

¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”, expresó en sus redes sociales De la Espriella.

En el mismo mensaje, Abelardo de la Espriella indicó que este cabecilla era el encargado de dirigir el narcotráfico en un importante sector de Colombia y que su caída golpeaba directamente a los grupos criminales.

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“Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, aseveró.

Finalmente, el jefe de Estado indicó que los ciudadanos deben trabajar sin tener que pagarles extorsiones a los delincuentes.

“¡Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos! Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”, puntualizó De la Espriella.

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