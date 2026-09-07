Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Se cumple un mes desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia, en una nueva era en la que inició una ofensiva clave para enfrentar de manera directa al crimen organizado en el país. En el programa La Noche de NTN24, Hugo Acero, sociólogo y columnista; y José Jaime Uscátegui, congresista colombiano por el partido Centro Democrático, hablaron sobre este tema.