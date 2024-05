Así respondió Shakira a los elogios de Tom Cruise sobre sus caderas

El pasado 6 de mayo el mundo vivió una de las noches más importantes de la moda: la Met Gala en Nueva York.

Esta cita anual en el Museo Metropolitano de Arte, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park, reunió nuevamente celebridades de todos los sectores lucieron atuendos de grandes diseñadores cargados de exceso y extravagancia.

En esta edición la un código de vestuario fue el "Jardín del Tiempo", un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G Ballard.

Por las escaleras del MET desfilaron estrellas de renombre como Zendaya, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Kendall y Kylie Jenner, Alexandra Daddario, Bad Bunny, Sindey Sweeney, Karol G, entre otras.

Una de las figuras que se robó las miradas fue Shakira, la colombiana usó un vestido evocó a una rosa en la que cantante es un tallo rodeado por lo que intenta imitar a la flor de la planta.

En su llegada al recinto, Shakira fue abordada por periodistas que le preguntaron sobre su vestido, su carrera y hasta sobre el "elogio" que le hizo Tom Cruise.

En una entrevista meses atrás, al actor le preguntaron sobre su impresión de 'Shak' tras haber compartido con ella en el GP de la F1 de Miami.

“¿Sus caderas no mienten?”, dijo la mujer que lo entrevistaba.

Entre risas, el protagonista de Misión Imposible respondió tajantemente: "No, sus caderas no mienten. No lo hacen”.

Ya en la MET Gala, a Shakira le preguntaron sobre esas declaraciones del afamado actor.

Sorprendida, la cantante aseguró no haber visto nunca el video en el que habla el estadounidense, sin embargo, le dio la razón y respondió también entre risas.

“Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, dijo.